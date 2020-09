Ven a Kate Middleton como protectora de la familia real

Aunque todavía depende de Camilla Parker que Kate Middleton se convierta en reina consorte o princesa consorte, la duquesa de Cambridge cumple con todos los requisitos para llegar al trono como esposa de un rey, pues ha sido perfectamente instruida y ella ha puesto mucho de su parte.

De acuerdo con una experta en lenguaje corporal, Catalina de Cambridge será una guardiana de reglas y mediadora entre los miembros de la familia real.

Judi James, experta en lenguaje corporal, compartió su análisis al diario inglés "Express" y reveló que Kate Middleton ha seguido al pie de la letra las distintas reglas del protocolo inglés durante sus años como esposa de Guillermo de Cambridge.

"El papel de Kate ha crecido lenta y cuidadosamente", dijo Judi. "Ella podría proteger el protocolo y tal vez actuar como mediadora en la familia, pero sin volverse sofocante o inaccesible", además, la colaboradora señaló que Kate se ha ganado la confianza total de la reina Isabel II.

"Parece que se está moviendo hacia un papel real de más alto perfil por derecho propio. Aunque la Reina no muestra signos de desaceleración con la edad, parece que Kate es vista cada vez más como una futura líder en la familia", sentenció la experta en lenguaje corporal, además, añadió que, hasta el momento, la mamá de los príncipes George, Charlotte y Louis no se ha equivocado.

"Su estilo y su lenguaje corporal son impecables y, en un mundo donde la realeza, como las celebridades, se reducen a su tamaño de forma regular, parece capaz de evitar cualquier cosa que no sean críticas insignificantes".

El hecho de que Kate Middleton sea llamada reina consorte o princesa consorte cuando William se convierta en rey, depende de Camilla Parker, esposa del Carlos de Gales, el siguiente en la línea sucesoria al trono.

En 2005, cuando el príncipe Carlos se casó con Camilla Parker-Bowles, se anunció que será llamada princesa consorte. Esto se anunció en el momento del matrimonio y no ha habido ningún cambio. Ante esto, el Parlamento de Reino Unido deberá acreditar y autorizar que Camilla Parker sea llamada 'princesa consorte' aun cuando Carlos se convierta en rey... y si lo autorizaran y modificaran su Constitución, también aplicaría para Kate Midddleton cuando William suceda a su padre y el resto de las generaciones.