29% de los empleados desearía trabajar a distancia de manera permanente: Encuesta

Luego de la tercera ola de contagios de Covid-19 y a pesar de la variante ómicron, todo parece indicar que los empleados regresan a las oficinas, pero eso no quiere decir que todo vaya a ser como antes. La impresión generalizada es que el modelo híbrido laboral tenderá a ser la norma en 2022, sin que ello esté exento de problemas.

Los indicadores de plataformas como Google muestran que, en el caso de México, la movilidad se incrementó en diciembre en cerca de 20% frente a los datos de mayo de 2020. En la segunda semana del mes pasado, los desplazamientos hacia el trabajo eran una de las categorías más dinámicas, con un alza de 23%.

Una encuesta realizada en Estados Unidos por PwC en mayo de 2021 arrojó que 68% de los empleadores quisiera ver a su gente tres días o más, la misma proporción de los empleados que quisieran estar en su escritorio dos días o menos. Sin embargo, 29% desearía trabajar a distancia de manera permanente.

Establecer el punto medio es un desafío. El profesor Robert Pozen, de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), invitado recientemente por el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), explica lo dicho en su libro Remoto Inc: cómo prosperar en el trabajo, donde quiera que estés, en el que plantea una serie de criterios para que el proceso de volver al trabajo presencial salga lo mejor posible.

En opinión del especialista, funciones con mayor componente colaborativo deberían pasar más tiempo en la oficina, mientras que las que tienen un mayor componente de introspección requieren más tiempo desde la casa.

Asimismo, no debe existir una misma política de trabajo remoto para todos dentro de cada organización. La razón es que las responsabilidades y las necesidades de oficina de las diferentes áreas son distintas.

No se trata de que el jefe de turno sea quien establezca las reglas del juego, ni mucho menos cada individuo. Lo mejor es que la decisión sea tomada por los equipos funcionales e incluya cinco elementos: función, ubicación, organización, cultura y planeación, asegura Pozen.

Hay que tener en cuenta la ubicación geográfica del equipo, pues obligar a muchas personas a desplazarse para estar en una reunión rutinaria no necesariamente vale la pena.

Se debe analizar también el tipo de organización. Aquellas que son más planas facilitan el trabajo remoto, al tiempo que los equipos interdependientes se benefician de reunirse con más frecuencia. Existe una alta correlación entre autonomía y productividad fuera de la oficina, advierte el especialista.

Asimismo, es importante adaptar la cultura organizacional, que es clave para que todos los elementos de una compañía vayan en la misma dirección y entiendan el mismo lenguaje.

Un punto relevante para el buen funcionamiento del modelo híbrido es aceptar la nueva realidad, señala. Ello requiere una mezcla de comodidad, responsabilidad y sentido común, entendiendo que habrá que hacer muchos trajes a la medida y saberlos ajustar con la experiencia.