4 de cada 10 mexicanos buscan trabajo aunque ya tengan un empleo

El 41% de los mexicanos busca un empleo activamente, aunque ya cuente con uno, con el fin de encontrar una posición más interesante o de mayor jerarquía, según los resultados del estudio "El futuro del reclutamiento en México", elaborado por OCCMundial.

En él se aborda la manera en que las empresas atraen y reclutan personal, los cambios que se vislumbran durante este proceso, la experiencia del candidato, los puntos de coincidencia y diferencia de los buscadores de empleo de todo el mundo, incluido México.

El estudio realizado por el centro de carrera profesional en línea, en agosto y septiembre de 2022, contó con la participación de 90 mil encuestados de 180 países, de los cuales mil 691 son mexicanos.

Presenta la perspectiva de los mexicanos al momento de buscar empleo, donde en términos generales 74% de ellos está buscando un trabajo activamente (cuente o no con una plaza); esta cifra es mayor al 42% del promedio global.

"Sin duda, es satisfactorio conocer que los profesionistas mexicanos están buscando empleo activamente para obtener un crecimiento profesional; sin embargo, sí detectamos que no buscan ese desarrollo de carrera dentro de su organización, lo que es un llamado de atención para que las empresas hagan estrategias de motivación y retención de personal", comentó Sergio Porragas, director de Operaciones de OCCMundial.

----¿Qué buscan los trabajadores mexicanos?

En cuanto a la frecuencia con la que el talento mexicano es contactado para recibir oportunidades de empleo, 86% asegura que es contactado por los reclutadores varias veces al año, porcentaje mayor al promedio global (75%). Asimismo, el estudio reveló que los buscadores de empleo mexicanos confían mucho en su poder de negociación, pues el 73% siente que tiene una posición de negociación positiva en el mercado laboral.

Casi 8 de cada 10 buscadores de empleo mexicanos desean un trabajo estable con buen balance vida-trabajo para disponer de tiempo para estar con la familia, con amigos o realizar sus pasatiempos. Asimismo, un 69% reveló que desea unirse a una empresa que le permita progresar a una posición de liderazgo. Cabe señalar que ambas cifras también son mayores en comparación con el promedio global.

Al igual que los trabajadores de otros países, el salario es el principal factor decisivo para los mexicanos al buscar un empleo (45%); sin embargo, también toman en cuenta otros aspectos como la seguridad laboral (35%), las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional (32%), el equilibrio vida personal-laboral (31%) y beneficios de jubilación y seguros (27%).

En cuanto a la modalidad de trabajo, los buscadores de empleo en México están más dispuestos a trabajar de manera presencial (41%) que el promedio global (35%), sin embargo, el esquema de trabajo híbrido sigue siendo su preferido (53%); solo un 6% optaría por el trabajo remoto.

Asimismo, el estudio dio a conocer que los colaboradores mexicanos buscan empleo a través de diversos canales online como redes sociales profesionales (75%) y plataformas digitales de reclutamiento (70%); sin embargo, sus empleos actuales los consiguieron gracias al uso de bolsas de empleo o plataformas de reclutamiento (35%), redes personales (27%) y redes sociales profesionales (17%).

Al buscar empleo, el primer dato que toman en cuenta los mexicanos es el salario (60%), seguido por la experiencia y habilidades requeridas (40%), la descripción del empleo (37%), la ubicación de la empresa (36%) y por último, el perfil de la organización (30%).

La investigación fue realizada en colaboración con Boston Consulting Group (BCG), empresa global en consultoría de gestión, y The Network, compañía global en la que están afiliadas las bolsas de trabajo líderes de más de 135 países.