A cuánto asciende el monto de cuentas bancarias abandonadas

A-AA+

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el estado de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento de las instituciones de Banca Múltiple, que ascendió a más de 21 mil millones de pesos; este monto es la sumas de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular durante tres años.

En un comunicado, la Comisión informó que recibe periódicamente información referente al saldo y número de productos de captación de las Instituciones de Banca Múltiple, entre los que se encuentra la Cuenta Global de Captación sin Movimiento.

Indicó que al cierre de agosto de 2022, el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento (CGCSM) ascendió a 21 mil 334 millones de pesos. Este saldo representó el 0.3% de la captación tradicional de las Instituciones de Banca Múltiple

"Esta cuenta contiene el saldo de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular de la misma durante tres años", confirmó la CNBV.

De acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito vigente, si dentro de los siguientes tres años no se reclaman los recursos, sus derechos prescriben a favor de la beneficencia pública, en el caso en que el saldo de la cuenta no rebase las 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Al cierre de agosto 2022, las instituciones que presentaron la mayor participación en el monto registrado en la CGCSM fueron:

-Banamex (30.4%; 6,477 mdp)

-BVA México (27.6%; 5,882 mdp)

-Banorte (15.8%; 3,374 mdp)

-Santander (10.5%; 2,241 mdp)

-HSBC (5.2%; 1,116 mdp)

-Scotiabank (4.5%, 963 mdp).

Dichas instituciones concentraron el 94.0% del monto registrado en la CGCSM.