"A mí ni me apunten", dice Gerardo Esquivel por cambio en Banxico

Gerardo Esquivel, sugobernador del Banco de México (Banxico), se descartó para ser el sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del banco central. En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió un breve comentario sobre las posibilidades de que sea el elegido del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el responsable de la política monetaria. Incluso, de manera irónica y en una sola línea, se desmarcó de comentarios que surgieron en redes sociales sobre que sería el nominado para ser el nuevo gobernador de Banxico ahora que Díaz de León termine su periodo en diciembre próximo.

"A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul", fijó su posición el exasesor económico de AMLO cuando era candidato a la presidencia. No obstante, uno de sus seguidores le recordó: "¿Te acuerdas de aquello de 'a mí que me den por muerto'? con semejante antecedente, el 'a mí ni me apunten' tiene una credibilidad bien baja, Gerardo. Cuando llegue el momento, veremos si se cumple o no tu promesa... justo como con el cruz azul".

Gerardo Esquivel fue nombrado subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) antes de que entrara en funciones el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación tras el triunfo de López Obrador. No obstante, ante la inesperada renuncia del subgobernador del Banxico, Roberto del Cueto, el Ejecutivo propuso a Esquivel para sustituirlo.