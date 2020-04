"A pesar de los pesares, se reactivará la economía", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el esfuerzo de todos los mexicanos se saldrá adelante de la pandemia del Covid-19, por lo que se reactivará la economía, y regresará la confianza y felicidad a México, y no se regresará, indicó, a los tiempos aciagos del imperio de la corrupción y de la impunidad que prevalecía en años anteriores.

"Vamos a recuperarnos, vamos a estar sanos y salvos, se va a reactivar la economía y regresará la confianza, la alegría, la felicidad en nuestro país. Por lo que hace al gobierno, todos estamos aplicados, de tiempo completo para atender la emergencia, prepararnos, muy bien, es lo que estamos haciendo, no confiarnos y ya estamos también elaborando el plan para la reactivación económica".

"A pesar de los pasares la transformación va y ya no vamos a regresar a los tiempos aciagos del imperio de la corrupción y de la impunidad, eso quedó atrás para siempre".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo federal también agradeció el apoyo por parte de la sociedad mexicana para seguir con las recomendaciones sanitarias ante el coronavirus y en especialmente, a la Asociación de Bancos de México (ABM) por no despedir a sus empleados y seguirle pagando sus suelos y prestaciones.

"Quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo los mexicanos que están ayudando mucho con sus comportamiento ejemplar, es un reconocimiento a todos, porque se están cumpliendo las medidas, la gente está en sus casas, solo están saliendo para cuestiones básicas, indispensables. También agradecer mucho a los médicos, especialistas, enfermeras a todos los que se están preparando, capacitando, ayudando, en esta situación especial, en esta contingencia", dijo.

"Agradecer también el apoyo, de empresarios, de miembros de la Asociación de Bancos de México que han estado manifestando su apoyo de manera especial, agradecerles porque la mayoría decidió que sus trabajadores se retiraran, no los despidieron y les siguen pagando sus suelos y les mantienen sus prestaciones, esto es un gran apoyo".

Reiteró que este domingo presentará los lineamientos básicos para la reactivación económica, "y vamos a continuar juntos con el propósito de hacer valer que se convierta en realidad la cuarta transformación de la vida pública del país".