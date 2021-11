Abandona CFE parque eólico en Oaxaca

El primer parque eólico del país, licitado y operado desde 2007 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), enfrenta desde hace más de dos años severas pérdidas económicas, derivadas de la falta de mantenimiento que ha provocado una constante baja en su producción, estimada en 83.3 megavatios, equivalente a la iluminación de 80 mil hogares.

Se trata del parque eólico La Venta II, establecido en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Juchitán. Fue la primera granja eólica con fines comerciales, recuerda Máximo Antonio Carrasco, jubilado de la CFE, quien desde 2005 firmó un contrato para rentar por 30 años más de 10 hectáreas de tierras ejidales.

Antes del surgimiento de La Venta II, en 1994, nació el proyecto piloto La Venta I, con la operación de siete turbinas con capacidad de 225 kilovatios cada una; pequeñas, comparadas con los aerogeneradores de tres megas actuales. En 1998, en Guerrero Negro, Baja California Sur, surgió otro proyecto de cinco turbinas. La CFE lo dio de baja 20 años después.

Ambos proyectos piloto tenían el propósito dar a la CFE mayores conocimientos sobre el aprovechamiento de la fuerza del viento, pero quedaron desfasados debido a la rápida evolución tecnológica y el alto costo de su operación; sin embargo, sentaron las bases para el desarrollo de la industria eólica del país que en 2020 alcanzó 7 mil megavatios de producción.

Desde que La Venta II comenzó a operar, nunca lo hizo al 100%, recuerda Máximo Antonio Carrasco. Un reporte de la CFE, entregado en 2011 a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que la generación eléctrica de La Venta II cayó en ese año más de la mitad de los 245 Mw/h anuales producidos entre 2007 y 2009.

Con la caída en su producción, añade el informe de la ASF, la CFE también dejó de percibir pagos de bonos de carbono, acreditables por no emitir bióxido de carbono al medio ambiente por la energía limpia generada. Tan solo entre 2007 y 2010, la CFE recibió poco más de 5 millones de dólares (casi 104 millones de pesos al tipo de cambio actual) por ese concepto.

La Venta II se levantó sobre una superficie de 800 hectáreas de tierras ejidales que rentaron a la CFE unos 100 campesinos. La construcción se realizó bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF), mediante un convenio con Gamesa e Iberdrola, por un monto de 111 millones de dólares.

Desde hace dos años, expresa Máximo Carrasco, muchos de los 98 aerogeneradores de La Venta II no funcionan por falta de mantenimiento. "Nosotros vemos que solamente están en operación 30 máquinas, a diferencia de las 167 turbinas del parque eólico Eurus, propiedad de la española Acciona", dice.

Según el reporte de la ASF de 2011, la CFE reportó que el descenso en la producción entre 2010 y 2011 fue por falta de mantenimiento de las turbinas, por desconexiones y fallas en la red de distribución por falta de componentes de los aerogeneradores y de refacciones.

---Eólicas Istmo de Oaxaca llega a cumbre climática

"La situación no ha cambiado, se mantiene la baja generación, no hay mantenimiento a las hélices ni a las turbinas, pero ese problema no nos inquieta mucho porque tenemos un contrato por 30 años con la CFE (llevan 15), donde se establece que la empresa debe pagarle a cada uno de los 100 campesinos, un promedio de 10 mil pesos anuales por hectárea".

Hasta antes de 2016, recuerda el arrendatario, la CFE pagaba 3 mil pesos al año por hectárea, "pero después se instaló el parque eólico Eurus y vimos cómo la empresa Acciona pagaba más a sus arrendatarios y eso nos llevó a protestar y obligamos a la CFE a revisar los contratos y actualizar el precio".

El parque Eurus inició operaciones en La Venta en 2009, con 167 aerogeneradores con capacidad para producir 250.5 megavatios. A diferencia de la CFE, que no aporta recursos para la población, la empresa Acciona construyó un domo y pavimentaciones, dice el agente municipal, Ángel Antonio Regalado.

Para el presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo (Uperi), Porfirio Montero Fuentes, resulta lamentable que la CFE tenga en el más completo abandono La Venta II: "Es su primer parque eólico y la CFE debía inyectarle recursos y mostrarse orgullosa como empresa mexicana".