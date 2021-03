Abogados ven viable interponer amparos ante geolocalización de apps bancarias

Ante las inconformidades de usuarios de los bancos por la geolocalización obligatoria al utilizar servicios digitales, despachos de abogados aseguran que existe la posibilidad de interponer amparos individuales o colectivos contra la medida. "Desde el 23 de marzo de este año, por disposición oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los bancos deberán recopilar tu geolocalización, lo cual es inconstitucional y te pone en riesgo", asegura el despacho Trusan & Roma Abogados, quien invita a través de sus redes sociales a invitar a los usuarios de los bancos inconformes con la medida a interponer una demanda colectiva.

En entrevista el socio de la firma, Rodolfo Martínez, dijo que se tienen 15 días a partir de que entró en vigor la disposición para interponer el amparo, debido a que afecta directamente datos personales de los usuarios de los bancos. En redes sociales clientes de las instituciones financieras han manifestado su rechazo a la medida, al argumentar que no se tiene certeza sobre el manejo de la información de sus operaciones bancarias, a pesar de que los bancos aseguran que los datos quedan totalmente resguardados y no se comparten con terceros.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, la Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que esta medida es de conformidad con la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general que se refiere el artículo 115 de la Ley de instituciones de crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha medida busca reducir el riesgo de operaciones de lavado de dinero entre los usuarios de los servicios financieros en el país. Si el cliente no está de acuerdo en aceptar la geolocalización, no podrá utilizar servicios bancarios en aplicaciones móviles o banca por internet, pero seguirá teniendo acceso desde cajeros y sucursales bancarias.

Este martes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó que las instituciones financieras que no apliquen la medida, será acreedora a sanciones por parte de la autoridad. El organismo regulador informó también que además de los bancos, casas de bolsa, transmisores de dinero, asesores en inversiones, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y fondos de inversión también están obligadas a solicitar la geolocalización a sus clientes.