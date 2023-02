Abren primera tienda Oxxo que te cobra con inteligencia artificial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La cadena de tiendas Oxxo dio a conocer la apertura de su primera tienda totalmente digital bajo el concepto de Grab & Go, el cual consiste en la autonomía de los clientes, ya que pueden elegir sus productos físicamente y al salir de la tienda se cobra automáticamente sin necesidad de hacer fila en un cajero.

La primera tienda de este tipo, ubicada en el TEC de Monterrey, en la capital de Nuevo León, es la primera en América Latina en operar sin ningún tipo de fricciones para los clientes, de acuerdo con Oxxo. "Por medio de Grab & Go buscamos ofrecer una experiencia de compra única, impulsada por tecnología que es replicable y reubicable en universidades, plazas y parques", señaló Ricardo Leyva, director de transformación y planeación estratégica de Oxxo.

De acuerdo con la marca, en la experiencia de compra Grab & Go, los clientes ingresan a la tienda por medio de un código QR, toman sus productos, y el cobro se realiza automáticamente al salir del establecimiento. El ticket de compra lo reciben en su celular, a través de una app. Oxxo explicó que la operación de este modelo de tienda opera a través de un sistema de inteligencia artificial, equipado con cámaras de última generación, las cuales identifican a cada cliente, así como los productos que toma.

"Cabe resaltar que, gracias al sistema 100% digital, esta tienda operará 100 % sin fricciones, por lo que únicamente tendrás que tomar tus productos y salir de la tienda, enseguida el sistema de cámaras y tecnología cobrará automáticamente los productos y recibirás tu ticket", detalló.

Para poder hacer uso de esta tienda por primera vez los clientes deberán descargar e instalar la app OXXO SMART TEC GRAB & GO. Registrar sus datos y agregar una tarjeta de crédito o débito.

Una vez realizados estos pasos, se generará un código QR que se debe escanear al ingresar a la tienda. Los datos de registro quedarán guardados en la app, por lo cual para futuras visitas al entrar a la tienda solo deberán escanear el código QR.