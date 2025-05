Acceso a internet aumenta un 73.6%

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, 73.6% de los hogares en México contó con acceso a internet, cifra superior al nivel de 71.7% reportado en 2023, revelaron este martes los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades con porcentajes más altos fueron Ciudad de México y Sonora, ambas con 84.4%, seguidas por Nuevo León, con 83.7%.

En contraste, los estados con los porcentajes más bajos de hogares con acceso a internet fueron Guerrero, con 58.9%; Oaxaca, 55.5%, y Chiapas, 50.7%.

Por otra parte, los resultados de la encuesta mostraron que 83.1% de la población de seis años y más en el país usó internet en 2024, contra la tasa de 81.2% observada un año antes. El resto (16.9%) no lo usó por factores como no saber cómo, con 9.5%; no le interesa o no lo necesita, con 2.8%, y no lo utiliza por la falta de recursos económicos, 1.8% .

De acuerdo con la ENDUTIH, 35.8% de las personas usuarias de internet realizaron compras en línea el año pasado. Las principales adquisiciones fueron artículos de uso e higiene personal, con 77.9%; artículos para el hogar, 45.8%, así como alimentos y bebidas, 33.0%.