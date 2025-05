Cae venta de autos nuevos

CIUDAD DE MÉXICO.- Las agencias comercializaron 108 mil 298 autos nuevos durante abril, 4.6% menos que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras publicadas por el Inegi.

En el acumulado de enero a abril se vendieron 473 mil 323 vehículos nuevos, un incremento de 1.4% frente al periodo similar de 2024.

La automotriz de mayor venta en el mercado mexicano: Nissan, reportó un incremento de 6.3% en abril, en tanto que General Motors colocó 14% menos; y Volkswagen presentó una caída de 5%.

Toyota redujo 8% sus ventas; KIA tuvo un retroceso de 1%; y la marca Mazda incrementó un 11% sus colocaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Stellantis retrocedió 12%; Ford aumentó sus ventas 14%; y las de Hyundai cayeron 6.5%.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, dijo que, en cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, se registra una caída en la venta de vehículos ligeros de 19 mil 62 unidades, un descenso de 15% con respecto a marzo.

El dato en abril refleja una disminución conforme a estacionalidad, contemplando que el mes pasado se tuvo la Semana Santa, explicó.

En paralelo, se registra en el bimestre de marzo a abril un total de 235 mil 658 unidades comercializadas, resultado 1.5% menor a similar bimestre de 2024 cuando se registró un total de 239 mil 256 unidades vendidas, destacó.

Por lo que, “independientemente de la estacionalidad, se confirma la desaceleración del mercado automotor mexicano”, afirmó Rosales.

No obstante, el nivel de comercialización de abril es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose 10% por arriba de las 98 mil 366 unidades colocadas.

Chirey y Jetour, sin reportar

Entre las marcas chinas, MG Motor incrementó 42% sus ventas; Changan, 102%; Great Wall Motor disminuyó 8%; JAC creció 0.2%; y Motornation retrocedió 28%.

Chirey y Jetour no reportaron sus cifras de ventas en abril, sumándose a otras marcas chinas como BYD, Bestune, Zeekr, Geely, GAC y SEV que siguen sin dar cifras al Inegi.

Previamente, Rosales destacó la necesidad de que las automotrices chinas compartan sus cifras oficiales de ventas al Inegi, como el resto de las automotrices, pues se distorsiona el resultado total de venta de autos nuevos en el mercado local.

“Reitero desde la AMDA el exhorto para que las marcas que están operando en nuestro país y que no transparentan la información, y no únicamente las marcas de origen chino, también hay una marca de vehículos eléctricos estadounidense [Tesla] que no aporta información. Con ello evitan una mejor toma de decisiones, no sólo para los competidores de la industria.