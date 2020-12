Acuerdan harineras y tortilleros no aumentar precios

Diversas organizaciones de tortilleros aseguraron que ya recibieron comunicados de las empresas harineras en los cuales se notifica que cancelan el alza de la tonelada de harina de maíz, aumento que se iba a realizar a partir del primero de diciembre pasado.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Rubén Montalvo, dijo que las harineras les notificaron que no subirán la harina de maíz, entre 650 y 700 pesos la tonelada como se programó.

"Se nos dio la razón de que no tenía porqué subir la harina y finalmente no se dio", expuso en videoconferencia.

Montalvo comentó que el sentir general es que absorberán las alzas de los diversos insumos de la tortilla, sin embargo dijo que además de la harina hay incrementos de otros insumos desde el mes de marzo, que ya lleva acumulado más de mil pesos, pero cada productor decidirá si lo absorbe o si lo transfiere al consumidor.

"Creemos que sea justo en las circunstancias actuales subir, pero no quiere decir que algún compañero en alguna circunstancia lo haga (aumente precios) pero serán los menos...la tortilla es un producto liberado, y desgraciadamente por la situación de que es el principal alimento del pueblo ha sido manipulado durante muchísimos años", dijo.

Mientras que, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, afirmó que "se contuvo el incremento de la harina de maíz" y con ello se espera un bajo impacto en los precios de la tortilla.

Añadió que "hoy más de 20 organizaciones, entre ellas las principales del país, nos manifestamos porque la tortilla no suba y hacemos llamados para que aguanten lo más que se pueda".