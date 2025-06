Acuerdan tortilleros no subir el precio

Ciudad de México.- El gobierno de México firmó con industriales de la masa y la tortilla el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para mejorar la cadena de producción, mantener los precios y evitar su aumento de precio a nivel nacional.

Posteriormente, y cumpliendo una serie de lineamientos, el precio de la tortilla tendrá una reducción de 5%, pues la meta en el sexenio es que tenga un descenso de 10%.

En entrevista, Alejandro Habib Nicolás, enlace de Sectores Productivos en la Secretaría de Economía federal, explicó que el acuerdo se trata de que todos los productores puedan tener ganancias, pero que también el gobierno se pueda comprometer a apoyar a los productores de maíz para que paulatinamente se pueda reducir 5% su precio.

“De manera paulatina se vaya disminuyendo, es decir, no mañana ya toda la tortilla va a bajar 5%, se va a ir alcanzando este acuerdo y se va a evaluar en seis meses si hay que modificar algo, pero se están dando las condiciones necesarias para que no suba el precio del maíz, para que no suba el precio de la harina, para que no suba el proceso de los molinos, porque en realidad es toda una transformación desde que está el grano hasta que llega a ser tortilla”, destacó.

Mientras tanto, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio, dijo que se van a buscar las mejores condiciones para los empresarios de la industria de la tortilla, por lo que en seis meses van a reevaluar el acuerdo, pero aclaró que también van a trabajar en la seguridad.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que acudieron a esta firma del acuerdo comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros

“En Palacio Nacional, firmamos el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros para mejorar la cadena de producción y mantener los precios”, escribió.

En tanto, Sergio Joaquín Muñoz, del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, alertó que la extorsión a tortilleros es otro factor que incrementa los costos de su producción, y pidió mucha atención a las autoridades ante casos de presunta colusión local.

“Desafortunadamente, las autoridades locales hacen caso omiso o pueden llegar a estar coludidas”, señaló el empresario tras salir de Palacio Nacional.