Acuerdo entre BID y empresarios equivale a corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que acuerdos como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para apoyar a empresarios a enfrentar la crisis económica ocasionada por el Covid-19, son equivalentes a actos de corrupción.

"De acuerdo a la experiencia, aunque sea para apoyar a la pequeña empresa, para el crecimiento económico, aunque sea utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates de arribas son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción".

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal señaló que esto mismo aplica al Banco de México (Banxico), organismo al cual aseguró que respetan, pero "estamos pendiente del manejo de las reservas, porque estas reservas no son de Banxico, ni siquiera del gobierno, son reservas de la nación, entonces ese dinero lo tenemos que cuidar, todos".

-¿Habría riesgo de corrupción en este plan del BID y CMN?

-"Claro que sí, si no se cuida y lo mismo, el dinero que va a disponer el Banco de México. Estar muy pendientes".

"Esos sofismas, pues solo los que tienen nostalgia de ese régimen corrupto, que defienden esos modelos y respeto mucho ese punto de vista y no lo comparto, no ahora sino desde hace 30 años, he escrito sobre eso. He documentado sobre eso, hice un libro sobre el Fobaproa, hace 20 años y llegó a la Presidencia y aplico lo mismo sería un acto de traición al pueblo y a mí mismo".

El presidente reveló que días antes de presentar su último informe de gobierno, donde anunció el Plan de Rescate Económico, empresarios lo fueron a ver para proponerle dejar en garantía 25 mil millones de pesos para ofrecer entre cinco y ocho millones de créditos, pero que al final le informaron que solo podían entregar un millón 140 mil créditos, propuesta que rechazó, porque, señaló, solo buscaban endeudar al país.

"En una reunión les dije vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a ahorrar y vamos a liberar 25 mil millones para dar un millón de créditos a los pequeñitos, un millón de créditos, 25 mil millones y me dice un representante de los hombres de negocios, 'es que eso puede ser garantía, los 25 mil millones, y se puede convertir no en un millón, sino en 8 millones de créditos si los 25 mil millones se aportan como garantía', y dije 'así sí', y hasta hice mis cuentas y no importa que no sean ocho veces, cinco veces".

"Esto fue antes de que yo informará, acuérdense que informé el domingo que iba a dar a conocer el Plan. Entonces me dicen 'le respondemos', era como un jueves o un viernes, y el informe fue el domingo. Les dije 'adelante, consulten y tráiganme la propuesta y lo digo el domingo', imagínense anunciar 5 millones de créditos para las pequeñas empresas".

"Me avisan el sábado que solo podrían dar, si entregaba los 25 mil millones, un millón 140 mil créditos, o sea que no daban nada. La garantía, el riesgo, la garantía, lo cubría todo, entonces lo que plantee fue así mejor lo damos directo nosotros a la tasa del 6%, de todas maneras, yo les planteaba tasa del 6% pero que ayudaran.

"No, el propósito era otro, era el que, lo siguen diciendo, que nos endeudáramos. ¿Ustedes creen que a la primera voy a solicitar crédito, sin hacerla la lucha, ahorrando para no caer en deuda?", comentó.