Acuerdo inflacionario abre puerta a riesgos sanitarios: IP

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Para la cúpula del sector empresarial el nuevo acuerdo para frenar la inflación tiene riesgos porque eximirá a los organismos públicos de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en la importación de alimentos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtieron que al pretender dar licencias para que no se sujete la importación de alimentos a la revisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se pone en riesgo la sanidad.

Ello porque el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) en el numeral dos afirma que "la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación o internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercien cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad".

---Va contra tratados internacionales

Los presidentes Francisco Cervantes, del CCE, y Juan Cortina Gallardo, del CNA, coincidieron en que ello va contra los compromisos de México en tratados internacionales.

Por una parte, el CCE afirmó que "la apertura a la importación sin controles sanitarios ni regulatorios podría abrir la puerta a riesgos innecesarios a los productos alimenticios en México".

"Al mismo tiempo que se podría poner en riesgo la salud de las y los consumidores mexicanos, afectaríamos las exportaciones que están inscritas en tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México", dijo Cervantes.

A su vez, Cortina Gallardo explicó que "preocupa enormemente que eximimos de la vigilancia de la inocuidad alimentaria a Senasica y Cofepris porque nos pone en riesgo no nada más la sanidad e inocuidad, sino también todo el tema de las exportaciones".

El punto de conflicto es que "en el momento que quitas esa vigilancia de estos organismos del gobierno, los gobiernos extranjeros no tienen porqué confiar en la sanidad....con lo cual, el paso siguiente, es cerrar sus fronteras" a los productos mexicanos, explicó.