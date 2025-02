Acuerdo Nacional de Gasolineras para Fijar Precios Justos

La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) llamó al gobierno federal a analizar con detenimiento y detalle los costos de las gasolineras antes de fijar un precio máximo, como se sugirió en la conferencia matutina de este martes.

"Detrás de los precios se debe analizar la estructura de costos y conocer la metodología seguida para determinar que un precio es justo y correcto y/o es por el contrario alto y caro", apuntaron fuentes de Onexpo.

En conferencia matutina, tanto el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, como la presidenta Claudia Sheinbaum, hicieron referencia a este control, debido a que detectan que hay gasolineras que bajo un rango de 40 km tienen diferencias de márgenes de hasta cuatro pesos.

"Entonces, no hay ningún argumento de que "¡Ay!, es que tenemos que pagar mucho por el flete o por temas logísticos", está muy cerca y el indicador de ganancia es de casi 5 pesos por litro", dijo el procurador al ejemplificar un caso en Nuevo León.

Los empresarios señalan que aún así se debe revisar con detalle los costos de las gasolineras y todos los factores que inciden en el precio de los combustibles.

Entre estos factores, también señaló otro que es la inseguridad que termina por modificar el mercado de combustibles.

Los empresarios han insistido que hay localidades más afectadas por negocios que venden combustibles a precios inferiores a las terminales de reparto y distribución (en localidades del sur y centro del país, principalmente) que pueden estar vinculadas a bandas de la delincuencia organizada.

¿Qué más se dijo en la conferencia mañanera?

En la conferencia de la presidenta, la mandataria señaló se está haciendo un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina.

"Sí de que haya un acuerdo voluntario de que: no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro, no. Cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho", dijo Sheinbaum.

Entonces, señaló que lo que se busca es sentar a los gasolineros y exponer que es por el pueblo de México y es por la economía nacional.

"Entonces, entre todos hagamos un acuerdo voluntario de decir: A ver, veamos cuál es el costo, pongámonos de acuerdo: ¿cuánto es de Pemex?, ¿cuánto cuesta la gasolina de importación?, ¿cuánto es la parte del IEPS?, ¿cuánto es la parte del IVA?, ¿cuál es la parte de la ganancia para Pemex?, ¿cuál es la parte de la ganancia para los gasolineros?

"De esta manera que se establezca entre todos, de manera voluntaria, un precio máximo, de tal manera que no tengamos que estar ahí en la persecución de las gasolineras que están con precios extremadamente altos", añadió.

Adelantó que antes de normar el margen de ganancia del gasolinero, se busca hacerlo de manera voluntaria.

La presidenta espera que los empresarios apoyen, todas las estaciones de servicio, todos los distribuidores, y que se pueda llegar a un acuerdo nacional del máximo precio al que se puede ofrecer, igual que en el caso de la canasta básica.

"Claro, en el momento que sube el precio internacional de la gasolina, ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo de financiamiento del IEPS que puede compensar ese aumento del precio internacional; pero lo que no queremos es meter el IEPS para financiar la ganancia de los gasolineros. Eso no, no está bien", dijo la presidenta.