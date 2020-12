Acusa AMLO a la Consar de ser "alcahueta" contra trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que no tienen ninguna función social, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la revisión del funcionamiento de organismos autónomos -como el Inai, IFT, Cofece, y la Consar - pues las acusó de "alcahuetes", "de hacerse de la vista gorda", y de que cuestan al erario entre mil y dos mil millones de pesos cada uno.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal además señaló que cada uno de los integrantes de estos organismos tienen salario de aproximadamente 400 mil pesos mensuales.

"Aprovecho para plantearlos, para que comencemos a analizarlos, lo de la creación de todos estos aparatos, que no tienen ninguna función social, todos estos órganos de regulación que crearon: el Cofece, el Ifetel, el Inai.

"Hay uno que se hizo de la vista gorda, el Consar, imagínense durante años cobrando cuotas por el manejo de afores, elevadísimas las administradoras de afore, cobrando dos hasta tres veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países y la Consar, de alcahueta, afectando a los trabajadores.

"Entonces para que todos estos organismos, sería bueno hacer un análisis, una revisión porque además cada uno de estos organismos, mil, dos mil millones de pesos", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que la Cofece fue uno de los organismos que se ampararon contra la reducción de sueldos para servidores públicos, por lo que, indicó, sus integrantes deben de estar ganando entre 400 mil pesos mensuales.

"Entonces es como el caso de los fideicomisos, hubo debate y todos defendiendo la corrupción, que se iban a quedar sin las becas los científicos, los artistas, pero nadie se ha quedado sin su apoyo y nos ahorramos muchísimo dinero. Nada más en el Conacyt, 90 fideicomisos y cada fideicomisos un aparato administrativo".

El presidente López Obrador señaló que se deben de revisar y analizar a estos organismos autónomos porque el dinero que se ahorra podría ser destinado para apoyar a los campesinos, maestros y médicos "que le llegue más apoyo a la gente, que no nos quedemos nosotros con el presupuesto que no se quede el presupuesto en el gobierno, que no se burocrático y que no se puede transferir a la gente, entonces son procesos que debemos de seguir".