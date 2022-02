"Acusaciones de AMLO contra inversionistas españoles deben probarse"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- De existir algún delito de inversionistas de España en México debe probarse y aplicarse la ley, afirmó el presidente de la International Chamber of Commerce de México, Claus Von Wobeser.

Añadió que independientemente del tema diplomático esta situación manda una señal contra la certeza y seguridad jurídica que hay en México. "No sabemos qué efectos tendrá, pero nos parece que no es una señal que va a en el sentido de la seguridad jurídica, la certeza y el estado de derecho, que es lo que se requiere para atraer las inversiones que tanto se necesitan", expuso.

Sobre las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de inversionistas españoles, Von Wobeser afirmó: "Si efectivamente ha habido algún delito que ha cometido algún inversionista, pues que se le pruebe. Hay un sistema de justicia definido que se puede aplicar".

"Si alguien cometió un acto de corrupción que se le persiga; pero no puede definitivamente generalizarse, y tampoco se puede hacer desde un punto de vista jurídico una suspensión, no es muy claro a qué se refiere (el Presidente de México) de suspender las relaciones", expuso.

Cualquiera que sea el acto de corrupción debe investigarse y sancionarse, incluso cuando ello implique a un familiar del mandatario, debe aplicarse el Estado de derecho. El líder industrial agregó que se requieren inversiones para un mayor crecimiento y "vemos con preocupación que la recuperación va lenta, y definitivamente la manera en que se pueden lograr, una mayor recuperación de la economía es a través de un Estado de derecho sólido donde se respeten las reglas del juego, donde se respeten las normas jurídicas para dar certeza a los inversionistas".

Sobre la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo mexicano y que se discute en el Congreso comentó: "Atribuimos la falta de inversión, a la preocupación de los inversionistas en relación al marco normativo, muy particularmente con la reforma eléctrica, es de gran preocupación, los gobiernos están preocupados, pero particularmente las empresas que son las más afectadas".

Además de que hay preocupación del gobierno estadounidense que se puede traducir en arbitrajes contra México, lo que puede significar pagos por "decenas sino centenas de miles de millones de dólares, pero dar una cifra nadie podría darlo sobre las afectaciones económicas".