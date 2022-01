Acusan a México y Canadá de ignorar obligaciones "críticas" de T-MEC

En momentos en que se realiza la reunión viceministerial para evaluar el T-MEC, un grupo de senadores estadounidenses envió una carta al gobierno de Estados Unidos para pedir que se tomen acciones porque tanto México como Canadá ignoran obligaciones que son importantes para obtener los beneficios potenciales del tratado.

Liderados por presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y de Mike Crapo, integrante del mismo comité, un grupo de casi 30 legisladores pidieron a la titular de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, actuar en torno a problemáticas que existen en ocho áreas.

Estas preocupaciones se dan a conocer justo en medio de las reuniones de evaluación del T-MEC, por lo que los senadores aprovecharon para dar la lista de las mayores preocupaciones que tienen en materia laboral, agricultura, comercio digital, servicios, medio ambiente, energía, telecomunicaciones y farmacéuticos.

En su mayoría las quejas van en contra de México, por ejemplo, advirtieron que faltan esfuerzos para que se implemente la reforma laboral, ya que no se implementa bien y en muchos casos no progresa lo suficientemente rápido la aplicación de la ley.

Además de que persisten los casos de trabajo forzado como se vio en octubre de 2021 cuando la oficina de aduanas estadounidenses ordenó impedir la entrada de cargamento de jitomate de ciertas empresas de México.

En materia de agricultura los legisladores dijeron que México mantiene sus prohibiciones para la entrada de la papa estadounidense a todo el territorio mexicano.

Por otra parte, el gobierno mexicano mantiene la visión de impedir el uso de biotecnológicos a pesar de la evidencia científica que asegura que no son dañinos para los alimentos, y persiste en su idea de impedir el uso de maíz transgénico para consumo humano para el 2024.

El gobierno mexicano tiene una campaña contra los productos alimenticios de importación procedentes de Estados Unidos atacando la reputación de las empresas o restringiendo su colocación en los anaqueles e incluso justificando que debe usar alertas al consumidor.

En materia de servicios, aseguran que México ha puesto cuotas a audiovisuales, ya que se pide que cierto porcentaje se haga en el país, lo que es contrario al T-MEC porque impide el acceso al mercado por parte de empresas estadounidenses.

En materia ambiental, cuestionan que México no ha implementado en su totalidad los compromisos ambientales, como para proteger a la vaquita marina y a la corvina blanca.

Acusan a la autoridad mexicana de implementar políticas energéticas que van contra las inversiones y contra el uso de fuentes limpias.

En telecomunicaciones advierten que en el T-MEC se comprometieron a tener reguladores independientes, sin embargo, el gobierno mexicano busca realizar cambios constitucionales para eliminar al regulador del sector.

Se quejan también de que el gobierno mexicano tarda días en dar la aprobación para productos farmacéuticos estadounidenses.

Advierten que el problema para Canadá es que no implementó el uso de las cuotas de lácteos tal como se estableció en el T-MEC, pero esperan que luego del fallo del panel se implemente tal y como se acordó. Contra Canadá también dicen que hay un discriminatorio uso de impuestos a industrias digitales.

Por lo que dicen que es de suma importancia que se continúe el monitoreo en la implementación del tratado por parte de mexicanos y canadienses.