Adecco pide consensuar reforma al outsourcing

La regulación de la subcontratación debe ser consensuada, por lo que es necesario abrir un espacio de diálogo entre empresas, gobierno y legisladores, advirtió Francisco Martínez, director general de Grupo Adecco México.

Para el directivo de uno de los grupos de subcontratación más grandes del mundo, erradicar esta práctica laboral de un día para otro tendrá un costo tanto para trabajadores como para empresas que hacen uso del servicio.

"No queremos que se elimine la subcontratación, pensamos que es un grave error generalizar e incluir en el mismo saco a todos los operadores, tanto los que hacemos las cosas bien, como los que las hacen mal", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

"No podemos pagar justos por pecadores porque hay bastantes empresas de subcontratación en México que hacen las cosas adecuadamente", dijo el directivo.

Si bien se reconoce en contra de una eliminación radical de la actividad, Martínez reconoció que también está a favor de incluir más medidas de control y fiscalización para impedir que empresas que realizan prácticas ilegales hagan subcontratación.

"Erradicar la subcontratación de un día para otro generaría mucho más trabajo informal y por honorarios, y tanto uno como otro no aportan impuestos ni ayudan al desarrollo" del país.

En su opinión, lo más importante es que no se pierdan empleos y que se garanticen los derechos de los trabajadores.

"Entonces parémonos a dialogar, busquemos lo mejor para los trabajadores y para el empleo en México. No hagamos las cosas de un día para otro, porque las consecuencias pueden ser bastante complicadas", recalcó Martínez.

Afirmó que Adecco tiene una propuesta para que se incluya a los servicios de trabajo temporal en los servicios especializados, mismos que la iniciativa del Ejecutivo reconoce como legales.

"Lo que no se encuentra en esta iniciativa es qué va a pasar con la gestión de las necesidades temporales de muchas empresas y que a la mejor no pueden atender adecuadamente", detalló.

En su opinión, incluir ese punto sería relevante porque puede dar un respiro a muchas empresas con necesidades puntuales por lapsos breves, pero requieren contratar a muchas personas.

La ley de trabajo temporal existe y funciona en países como España, Italia, Alemania, Holanda o Francia, continuó. Es un servicio especializado de empleo temporal, llevado a cabo por empresas totalmente transparentes en sus prácticas laborales y fiscales.

"Se podría incluir en servicios especializados, porque podemos operar como patrón dentro de la casa del cliente", dijo Martínez.

Grupo Adecco actualmente da empleo formal a 40 mil personas en el país. Sin embargo, Martínez reconoce que por ahora desconoce el porcentaje de trabajadores que se verán afectados por la eliminación de la figura de la subcontratación, aunque la tasa podría ser importante, dependiendo de la definición de los servicios especializados.