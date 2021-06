"Adelantar discusión sobre cambio en el banco, innecesario"

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, consideró innecesario y desafortunado que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya adelantado la discusión sobre la sucesión para gobernador central.

Aseguró que el haber declarado que no piensa extender el periodo de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banxico, que concluye el 31 de diciembre próximo, agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera en el país.

"En lo personal es innecesario", dijo en la conferencia de prensa durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.

Afirmó que la institución es muy sólida, por lo que el cambio de un miembro de la Junta de Gobierno no afecta ni a la autonomía ni el objetivo del banco central.

Sobre la reacción que tuvo sobre el tema de la sucesión en Banxico en sus redes sociales, en las que se autodescartó de ese proceso, esgrimió que no participará. "Lo reitero, por razones personales y familiares no estoy interesado en el proceso", matizó.

Díaz de León elogia andamiaje legal

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, destacó el andamiaje legal establecido en la Constitución y la ley del banco central para el relevo.

"Claramente establece que la conducción del banco estará a cargo de las personas cuya designación será hecha por el Presidente y ratificada por la Cámara de Senadores o Comisión Permanente".

Dijo estar convencido de que bajo ese paraguas se fortalecen a la institución y el cumplimiento de su mandato. Sobre su sentir sobre la sucesión, expresó lo que ha representado trabajar en Banxico tanto en lo personal como en lo profesional.

"Banxico es una gran institución que le sirve a México", y confió en que así siga.

Subgobernadoras

Las subgobernadoras Irene Espinosa y Galia Borja coincidieron en que lo más conveniente es concentrarse en su trabajo para cumplir con el mandato conferido, más que estar hablando sobre su futuro.

Espinosa dijo no estar pensando en ningún tipo de gestión adicional.

Borja destacó que hay una Junta de Gobierno con equidad de género, y suscribió lo que dijo Esquivel de respetar el marco constitucional para el nuevo nombramiento.