Adolescentes ya podrán abrir una cuenta bancaria, explica la SHCP

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que debido a que ahora los jóvenes podrán abrir una cuenta bancaria ayudará a su empoderamiento al ejercer ellos mismos el manejo de los recursos que reciben de programas sociales del gobierno federal.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que hasta el día de hoy, en México existía la incapacidad legal de abrir cuentas para menores de edad y eso hacía que fuera "extraordinariamente" complicado hacer las transferencias de los apoyos.

Indicó que debido a esta limitante, si se comparaba a México con otros países del mismo nivel de desarrollo, como Chile o Brasil, reflejaba que ellos tenían más cuentas bancarias que nuestro país.

"Este instrumento va a permitir a los jóvenes empoderarse, que hagan un manejo de sus recursos que salen del gobierno federal y que ellos reciben.

"La evidencia que tenemos del último año es que, como es natural, los jóvenes son muchísimos más adeptos a hacer operaciones de carácter digital a operar con sus teléfonos".

Arturo Herrera recordó que la apertura de estas cuentas bancarias para jóvenes deriva de una iniciativa que mandó el gobierno federal a través de la SHCP el año pasado "y aun cuando nosotros lo veíamos como una medida muy positiva, en realidad tuvo un debate muy amplio en el Congreso en donde los congresistas no solamente se vieron como aquellos que están discutiendo una ley, sino que se pusieron en el rol de padres de familia y decidieron hacer una distinción".

"La reforma original que nosotros enviamos lo único que permitía era abrir cuentas para menores de 15-17 años, pero ellos decidieron hacer una distinción entre dos categorías de menores aquellos que reciben becas a través de algún programa social y aquellos que están trabajando".

"La Población Económicamente Activa en México, formalmente, es partir de 15 años, y de decidió hacer que tuvieran algunas series de limitaciones estas cuentas".

En este sentido, detalló que una limitante es que no se pueden pedir préstamos con el objetivo de que los jóvenes no puedan endeudarse y que se puso un máximo de recursos acomulados de 18 mil pesos.

Informó que con estas cuentas, los jóvenes podrán pagar bienes y servicios y "los padres o tutores pueden ver el estado de cuenta de los jóvenes".

En Palacio Nacional, Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, señaló que con la apertura de estas cuentas ayudará posibilitara a que haya una entrega más rápida de estas becas.

Indicó que estas cuentas no se cobrarán comisiones porque así lo definió el Banco de México (Banxico) y los jóvenes podrán tener acceso a la banca móvil a banca por internet y a la banca telefónica.

Señaló que las cuentas no aceptan depósitos en efectivo solamente recursos que provengan de este programa social.

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), manifestó que este tipo de programas van dirigiendo a fortalecer las posibilidades del futuro las condiciones de vida de los jóvenes y que es una muestra más del apoyo que da el gobierno federal a la juventud.

"Creo que es muy claro que a partir de ahora 4 millones de jóvenes tendrán esta posibilidad que los incorpora una formalidad en el sistema que les permite tener una cuenta bancaria", dijo.