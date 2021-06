Adultos mayores empacadores no regresarán a Walmart

Debido a que los clientes ya no quieren que terceros empaquen sus compras, Walmart de México optó por no regresar a los adultos mayores que hacían esta función en sus cajas.

"Derivado precisamente de la contingencia sanitaria, hemos observado que nuestros clientes buscan evitar que terceros tengan mayor contacto con la mercancía que compran. Aunado a esto, conforme a la legislación aplicable, hemos dejado de otorgar bolsas de plástico de un solo uso, en apoyo al cuidado del medio ambiente, por lo que nuestros clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida, explicó la empresa.

La firma añadió que considerando lo anterior y debido a una decisión operativa, el pasado 9 de diciembre de 2020 se comunicó al INAPAM la determinación tomó la compañía de no reincorporar a los adultos mayores en su labor como empacadores voluntarios en sus tiendas.