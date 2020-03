Advierten que PIB de México cerrará el 2020 entre -3.1% y -5.7%

El escenario económico para 2020 nos pondrá frente al mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial porque el PIB de México cerrará el año entre -3.1% y -5.7%, lo que significará caída de empleos, depreciación profunda del peso, baja inversión, entre otras cosas, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El director general del IDIC y presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin señalaron que el tipo de cambio quedaría en el escenario pesimista en 28.35 pesos por dólar, habrá una pérdida de 875 mil empleos en el mercado formal, sin contar a los informales, e inflación de 4.8%.

La caída dependerá de las políticas que implemente el gobierno federal, porque sin medidas de contención el escenario es de caída de entre -3.1% y -5.7%. Por cada punto del PIB que se caiga se perderán 288 mil millones de pesos, pero el gobierno federal solamente anuncia un apoyo de 25 mil millones de pesos, lo que resulta insuficiente.

De tenerse una caída de casi 6% el país perderá más de un billón de pesos y el gobierno no tiene recurso para enfrentar esa caída, porque "el gobierno de México no tiene recursos para solo enfrentar el problema" por eso se necesita un acuerdo nacional entre sector público-privado y sociedad.

"Estrategias económicas inadecuadas, que no sean implementadas en tiempo y forma que no contemplen trabajo público, privado y social tendrán una afectación mayor", indicó De la Cruz.

Ahora más que nunca se necesita una política industrial, dejar el discurso que divide, se requiere un liderazgo propositivo integrador y aplicar programas como lo hecho en México, comprar y utilizar insumos y bienes intermedios.

El sector industrial puede atender las necesidades de carreteras, agua potable, drenaje, electricidad, servicios de educación y de salud.

Inversión Extranjera caerá hasta 15% en el mundo: UNCTAD

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) advirtió que la Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo podría caer entre 5% y 15%, con la mayor afectación en los países en desarrollo.

En el documento Monitor de las Tendencias de Inversión, el organismo explicó que si se estabilizan los efectos en el primer semestre del 2020, la afectación de los flujos de inversión será de -5%, pero si no se controla y la pandemia sigue la caída será de -15%.

Esto tiene que ver con el hecho de que en muchas industrias caerán los ingresos y las reinversiones serán mucho menores a lo que se pretendía hacer.

"Mucho del impacto estará ligado por el retraso de las inversiones como resultado de un shock en la demanda global. Sin embargo el significativo impacto negativo resultará en las economías e industrias que dependen altamente de las cadenas globales de valor", indicó la UNCTAD.

De acuerdo a las estimaciones, las disminuciones en ingresos de las empresas multinacionales será de -9%, con una mayor caída para las empresas que se ubican en países en desarrollo con -16% y para los desarrollados con -6%.

Las peores caídas de ingresos las tendrán las firmas multinacionales que se ubiquen en Asia con -18%, seguidas por las economías en transición con -10%; Latinoamérica y el Caribe con -6% y el menor impacto lo tendrá África con -1%.

En el estudio se explicó que las compañías que más baja de ingresos tendrán serán el sector automotriz y de autopartes, aerolíneas, hoteles, restaurantes y entretenimiento, energía. Mientras que las industrias con menor caída serán: Salud y servicios de telecomunicaciones.