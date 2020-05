Aerolíneas no reembolsarán a agencias boletos de avión cancelados

Para preservar la mayor cantidad de efectivo ante la pandemia de Covid-19, las aerolíneas no le reembolsarán los boletos de avión de vuelos cancelados a las agencias de viajes, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Por esta medida, las agencias dejarán de recibir unos 35 mil millones de dólares a nivel mundial, según estimaciones de la IATA.

En lugar del reembolso, las aerolíneas están emitiendo vales o notas de crédito para que las agencias puedan colocar esos boletos en un vuelo posterior hacia finales de año o hasta 2021.

La IATA le informó esta decisión a las agencias de viaje mediante una carta firmada por su CEO y director general, Alexandre de Juniac, donde establece la posición formal de las aerolíneas sobre este tema.

En México, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la cual agrupa a mil 800 establecimientos, confirmó que ninguna aerolínea les ha reembolsado los boletos de avión de vuelos cancelados debido a la pandemia.

Eduardo Paniagua, presidente de la AMAV, dijo que todas las aerolíneas les están dando una nota de crédito para que los boletos puedan ser utilizados por los pasajeros en una fecha posterior, tentativamente hacia finales de año o en 2021.

Dado que la agencia es solo un intermediario entre el viajero y la aerolínea, las agencias tampoco están en posibilidades de regresarle dinero en efectivo a las personas que adquirieron un paquete vacacional para viajar durante los meses que ha durado la pandemia.

"No podemos reembolsar esos boletos. En lo que podemos ayudar es en contactar con la aerolínea para que pueda cambiarles el vuelo para otra fecha porque si los viajeros lo quieren hacer por su cuenta no pueden lograrlo, los call centers están saturados.

"Con las agencias el procedimiento es claro", explicó Paniagua.

De acuerdo con la AMAV, 65% de los boletos de avión que comercializan las aerolíneas en el país son a través de las agencias de viajes.

Los viajeros afectados por la cancelación de un vuelo también pueden acudir a la Profeco, la cual buscará una conciliación entre el pasajero y la aerolínea a través de Concilianet y Concilia Express.

La decisión de la IATA va en contra de las regulaciones a nivel mundial que establecen el derecho de los consumidores a recuperar el dinero de los boletos de vuelos cancelados.

Las aerolíneas justificaron su decisión indicando que un tercio de la flota mundial está en tierra y estiman una caída de ingresos por venta de boletos de 44% respecto a 2019.

Además, ante la caída en el tráfico de pasajeros varias aerolíneas podrían quebrar.