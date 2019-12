Aeroméxico refuerza su ruta México-Barcelona

Para competir con Emirates, a partir de esta semana, Aeroméxico incrementará su número de frecuencias en la ruta México-Barcelona de tres frecuencias a la semana a cinco frecuencias a la semana.

Y a partir de marzo de 2020, será una frecuencia diaria.

El servicio se dará en un avión Boeing 787 Dreamliner y las tarifas dependerán del mercado, pero no estarán por debajo de los costos, dijo Christian Pastrana, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Aeroméxico.

"Para reforzar la ruta sacamos el avión de Shangai, llevábamos 11 años operando, y ese avión lo vamos a estar ocupando para el reforzamiento de Barcelona", indicó.

La cancelación de la ruta a Shangai se decidió porque únicamente los dejaban volar a ese destino tres veces a la semana y ya no era tan atractivo para la aerolínea.

En cambio, en la ruta México-Barcelona sí pueden volar diario a partir del próximo año.

"España fue nuestro primer mercado en Europa y lo queremos reforzar", agregó Pastrana.

Desde el pasado 9 de diciembre, la aerolínea árabe Emirates ofrece un vuelo diario de Ciudad de México hacia Dubái con escala en Barcelona, y en el tramo hacia España es donde compite directamente con Aeroméxico con precios más bajos.

Aeroméxico también incrementará su número de frecuencias hacia Seúl, Corea de cinco a seis frecuencias a la semana a una diaria, a partir del próximo año.

El próximo año, la aerolínea también espera incorporar a su flota 14 aviones Boeing 737 MAX, para operar 20 en total, con los cuales reforzará sus rutas en el mercado mexicano.

En cuanto las autoridades aeronáuticas aprueben nuevamente la operación de estos aviones, Aeroméxico volverá a volar los seis 737 MAX que tiene en tierra.

Las rutas donde se incrementará la capacidad de Aeroméxico aún no están decididas, pero este año, aumentaron operaciones en Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Mexicali, Hermosillo, Guadalajara y Mérida.