Aeroméxico tiene 90 días más para realizar liquidaciones

Grupo Aeroméxico informó que la juez Shelley C. Chapman de la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York les dio 90 días más al periodo legal de 120 días para cumplir con los compromisos con los sindicatos de sobrecargos y asumir o rechazar contratos de arrendamiento vigentes sobre bienes inmuebles no residenciales.

Con esto, la aerolínea y sus afiliadas disponen de 6 millones 200 mil dólares para pagar indemnizaciones con los sindicatos de sobrecargos, previamente aprobados.

Aeroméxico acordó con los sindicatos de sobrecargos recortar 766 plazas.

También podrá rechazar o terminar de manera anticipada contratos pendientes de ejecución y arrendamientos de inmuebles no residenciales no vencidos, entre otros.

Asimismo, se podrán extender los periodos de exclusividad de la compañía para presentar un plan de reorganización bajo el procedimiento del Capítulo 11 y solicitar aceptaciones al mismo.

Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico, dijo que las autorizaciones obtenidas de la Corte representan otro paso importante en el proceso de reestructura que les permitirá cumplir con los compromisos acordados con los sindicatos de sobrecargos.

"Reconocemos y agradecemos el continuo apoyo de nuestros colaboradores y sindicatos durante este proceso voluntario de reestructura", indicó.

Aeroméxico sigue operando mientras lleva a cabo un proceso voluntario de reestructura de sus pasivos financieros bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.