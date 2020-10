Afirman que "Big Brother" del SAT no entrará a la cocina del contribuyente

Si el Senado aprueba la reforma que da nuevas facultades al fisco para tomar fotos y grabar con celular las visitas a los contribuyentes, no se invadirá la privacidad, pero de haber algún exceso habrá sanciones, aseguró el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Jamás se va a invadir la privacidad con el uso de fotografías que tuvieran que ver con su cocina o su habitación, eso no se podría hacer, y el servidor público incurriría en una sanción porque no le correspondería hacerlo", dijo el administrador General de Recaudación, Luis Abel Romero López.

En conferencia de prensa, explicó que de ninguna manera con esta facultad se estará buscando invadir la privacidad de los contribuyentes ni violar sus derechos individuales.

Señaló que si el domicilio fiscal es el mismo en donde habita el contribuyente, sólo se podrá hacer mención de los objetos del quehacer de la persona, es decir, si tiene trabajo en casa será un escritorio y una computadora.

Lo que buscamos es un elemento de modernización acorde a la realidad de la era de la tecnología, sobre todo en la mayoría de los casos de las actividades del SAT, explicó.

Luis Abel Romero garantizó que se están poniendo todos los candados para que las imágenes estén blindadas por el secreto fiscal, por lo que no podrán ser difundidas ni divulgadas.

Recaudación de impuestos

Por su parte, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó de las cifras de la recaudación de impuestos, que sumaron 2.5 billones de pesos de enero a septiembre, cifra menor en 0.9% al mismo periodo del año anterior.

Explicó que el resultado se vio impactado por los efectos económicos de la pandemia.

"Ningún país logró cumplir con la meta por la crisis sanitaria, ya que al estar la economía en semáforo rojo, muchas empresas tuvieron que cerrar, no hubo consumo que generara el IVA y muchos contribuyentes asalariados se quedaron sin trabajo", justificó.

A excepción del ISR, que tuvo un ligero aumento de 0.2%, la recaudación del resto de los impuestos fueron menores en este 2020 contra el año pasado.