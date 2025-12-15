logo pulso
Afores hilan siete meses de plusvalías

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 04:42 p.m.
A
Afores hilan siete meses de plusvalías

Al cierre de noviembre pasado, las Afore hilaron 7 meses de plusvalías, con un monto acumulado de un billón 116 mil 314 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De acuerdo con el organismo, solamente en noviembre, se registraron plusvalías por 32.6 mil millones de pesos.
La Consar resaltó que las plusvalías acumuladas entre enero y noviembre del año en curso representan 16.5% del ahorro de los trabajadores registrado en 2024.
Con estos datos, a unos días de que concluya 2025, las Afore se perfilan a marcar un año histórico en plusvalías para los trabajadores, en un año marcado por la volatilidad en los mercados.
"Es una cifra histórica que refleja la confianza en el sistema y eficacia de la gestión de las afores", dijo en noviembre pasado el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes.
La reducción de tasas de interés y las estrategias de inversión de las administradoras han beneficiado los recursos para las pensiones de los trabajadores.
Cabe recordar que las ganancias de las afores, conocidas como plusvalías, se obtienen al invertir en diferentes instrumentos financieros, tales como bonos del gobierno, deuda corporativa o acciones.
Ante el buen desempeño de las Afore mostrado en 2025, la Consar resaltó que todas estas inversiones y ahorros de largo plazo se traducen en un motor de la economía nacional.
Así, el funcionario resaltó que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra más de 8.1 billones de pesos, equivalentes al 23.3% del PIB nacional.
En tanto, más de la mitad del total proviene de los rendimientos generados a lo largo de más de tres décadas de operación del sistema.
Cervantes dijo que se estima que los ahorros de los trabajadores alcanzarán 12 billones de pesos en 2030 y superarán los 30 billones en 2050, equivalentes a más del 50% del PIB, lo que convertirá al sistema en la principal fuente de financiamiento para el país.
"Esto representa una magnífica oportunidad para acelerar el crecimiento de nuestra economía y, a la vez, un gran reto para canalizar eficientemente este volumen de recursos", dijo Cervantes.
El presidente de la Consar añadió que el crédito privado, las inversiones en infraestructura, la inteligencia artificial aplicada a los mercados y la evolución de la deuda global, plantean un desafío de seguir innovando sin perder de vista el horizonte de largo plazo y, sobre todo, la responsabilidad fiduciaria del sistema.
"Para contribuir con ello, en la Consar trabajamos para que la regulación evolucione al ritmo de los mercados, promoviendo un marco que fomente la diversificación de portafolios, fortalezca la gestión de riesgos y garantice la protección del ahorro de los trabajadores", dijo.

