Afores registran minusvalías históricas

Ciudad de México.- Las minusvalías históricas registradas en marzo por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que ascendieron a 417 mil 321 millones de pesos, no comprometen la solidez del ahorro pensionario en México, aseguró la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

El organismo explicó que el entorno global, marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente y datos económicos adversos, provocó ajustes en los mercados accionarios y en las tasas de interés de largo plazo, impactando temporalmente las valuaciones de los portafolios. No obstante, subrayó que estos movimientos son parte natural del comportamiento financiero y han sido históricamente compensados en el tiempo.

Amafore destacó que, pese al resultado mensual negativo, el desempeño del SAR en los últimos 12 meses se mantiene sólido, con una plusvalía acumulada de 723 mil millones de pesos y un rendimiento promedio de 11.5%.

Por otra parte, al cierre del primer trimestre de 2026, los retiros por desempleo de las Afore volvieron a marcar un máximo histórico, al alcanzar los 10 mil 431 millones de pesos, un aumento de 21% en términos reales comparado con el mismo periodo previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

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Solamente en marzo, se dispusieron en retiros por ese motivo un total de 3 mil 989 millones de pesos, el segundo mes más alto desde que se tienen registros.