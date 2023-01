Afores registran pérdidas en 2022 por más de 215 mil mdp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El buen momento para los mercados registrado de octubre a diciembre no fue suficiente para que las Afores revirtieran los meses en números rojos provocados por la inflación y altas tasas de interés, con lo que terminaron 2022 con minusvalías por 215 mil 477 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 2018 fue el año más reciente con minusvalías, por 9 mil 55 millones de pesos, luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en octubre por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La Consar detalló que solamente en diciembre se tuvieron.

Desde septiembre pasado, el presidente de la Consar, Iván Pliego, advirtió que debido a la fuerte volatilidad que se presentó en buena parte de 2022 se podría cerrar con minusvalías, con lo que se manera recurrente invitó a los trabajadores a no cambiar de afore para no hacer efectiva la pérdida en su ahorro para el retiro.

Sin embargo, al cierre de 2022, 3 millones 98 mil mexicanos se cambiaron de Afore, en uno de los años más complicados en la historia del ahorro para el retiro.

En ese sentido, la Consar advirtió que cuando un trabajador se cambia de Afore en momentos de minusvalías puede tener una pérdida de 32% en su ahorro para el retiro.

Al cierre de 2022, las diez Afore que operan en México administraron 5 billones 224 mil millones de pesos, con un total de 72.4 millones de cuentas. Dichos recursos representan 18.84% del Producto Interno Bruto (PIB), del país.

El saldo promedio de cuentas fue de 92 mil 429 pesos por cada trabajador.

Entre los datos a resaltar del cierre de 2022, derivado de la reforma de pensiones, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, se han pensionado más de 53 mil trabajadores gracias a la disminución de las semanas cotizadas, para 2022 solo se requerían 775 semanas cotizadas.