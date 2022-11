¿Ahora que bajó la inflación, debo gastarlo todo el aguinaldo?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que durante la primera quincena de noviembre la inflación general fue de 8.14%, luego del 8.4% que registró en octubre pasado, con lo que ligo cinco quincenas a la baja.

Si bien es una buena noticia, porque poco a poco está descendiendo la inflación general que llegó a tocar un máximo de 8.7% en septiembre, analistas financieros recomiendan no confiarse porque en su componente no subyacente sigue aumentando.

"La inflación bajó, pero sólo fue la general y eso está sostenido por un menor dinamismo en el índice no subyacente que es el más volátil que comprende los precios energéticos y agropecuarios", explicó el economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más, Alejandro Saldaña.

Pero si nos fijamos en el índice subyacente que es el que expresa los productos más volátiles, y que nos permite ver una tendencia más clara de la inflación, volvió a presionar y alcanzó su mayor variación anual desde mediados del 2000, advirtió.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que al interior de este subíndice, se registraron aumentos tanto de los productos de las mercancías alimenticias y no alimenticias.

También en los servicios, en particular los distintos a la vivienda y la educación, puntualizó.

"En el encabezado, el dato de la inflación podría parecer positivo, pero viendo al detalle, no (resulta) tan favorable la lectura que estamos haciendo", expresó.

Prudencia con el aguinaldo

Por eso, el especialista dijo que es importante tener más cuidado con el gasto y ser prudentes con el aguinaldo.

"La inflación, va a seguir moderándose en los siguientes meses y a lo largo del 2023; sin embargo, este proceso de desaceleración de la inflación va a ser relativamente lento", advirtió.

Incluso enfatizó que aunque baje (la inflación) continuará por arriba del rango de la meta establecida por el Banco de México (Banxico) que tiene como objetivo el 3% más/menos 1%, hasta posiblemente la recta final del 2024.

Esto significa que la inflación va a seguir afectando el bolsillo de los hogares mexicanos, particularmente porque la inflación más elevada se está viendo en los alimentos tanto frescos como procesados que son componentes esenciales en el consumo de las familias, ponderó el especialista.