AICM, el aeropuerto con mejor conectividad aérea en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ubicó en el lugar número 8 del Top 50 International Airport Megahubs, de la consultora inglesa OAG, que mide la conectividad de las terminales aéreas en el mundo.

El AICM y el aeropuerto de Cancún son los únicos mexicanos que aparecen en el conteo, donde no está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que no acaba de despegar.

El aeropuerto capitalino aparece en el top ten del ranking, mientras que la terminal aérea de Cancún se ubica en el sitio 46. El primer lugar es para el Aeropuerto Internacional Chicago O´Hare, Estados Unidos; seguido por más aeródromos estadounidenses hasta el sétimo sitio.

A nivel Latinoamérica, el de la Ciudad de México y el de Cancún se ubican en el primer y cuarto lugar, respectivamente, como los aeropuertos con mejor conectividad, de acuerdo con el estudio de OAG.

---AIFA queda a deber

Pero son los únicos mexicanos que parecen en el conteo, ya que el AIFA, ese que se ubica en la base militar de Santa Lucía, Estado de México y que el gobierno federal ha presumido con bombo y platillo, ni siquiera es mencionado.

Esa terminal aérea fue inaugurada en marzo de este año, y a seis meses de su entrada en operaciones pasó de operar en agosto solo 12 a apenas 46 vuelos diarios, tanto nacionales como internacionales.

En lo referente al traslado de pasajeros, el AIFA no ha despegado aún, tanto que en septiembre pasado Isidoro Pastor, director general del AIFA, ajustó las metas originales del aeropuerto para este año, donde se prevé alcanzar apenas 700 mil pasajeros.

---Niveles de conectividad aún son bajos

Según el listado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aeroméxico es la aerolínea con mayor número de operaciones internacionales, con 53%, mientras que en el de Cancún es Volaris, con 18% de los vuelos.

Pese a los datos revelados por el estudio de la consultora, los niveles de conectividad aérea en el país se mantienen a la mitad en comparación al periodo prepandemia.

Además, "la cantidad de posibles conexiones bajó sólo un 16%, lo cual ha impulsado al AICM en los rankings y ha demostrado el alto nivel de conectividad que ha conseguido desde su operación".