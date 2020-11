Airbnb elimina enfermedades inesperadas y huracanes en cancelación

A partir del 20 de enero de 2021, las Políticas de Causas de Fuerza Mayor de Airbnb dejarán de contemplar situaciones como fenómenos meteorológicos estacionales y previsibles, como los huracanes, y las circunstancias individuales, como las enfermedades inesperadas.

"Algunos ejemplos de situaciones no cubiertas por esta política son: dolencias, enfermedades o lesiones inesperadas; obligaciones gubernamentales como ser convocado a formar parte de un jurado, comparecencias ante los tribunales o deberes militares; recomendaciones para viajeros u otros consejos del gobierno (que no restrinjan o prohíban los viajes)", detalla la empresa.

En un mensaje enviado a los usuarios de la plataforma, agrega que temas como la cancelación o reprogramación de un evento para el que se realizó la reserva e interrupciones del transporte no relacionadas con una situación cubierta, como cortes de carreteras y cancelaciones de vuelos, trenes, autobuses y ferris se eliminan y no son cubiertos por su política.

"Si cancelas una reserva en estos casos, el importe del reembolso dependerá de la política de cancelación aplicable en cada caso".

Entre las situaciones cubiertas por Airbnb se encuentran emergencias y epidemias declaradas, restricciones de viaje dictadas por el gobierno, acciones militares y otros conflictos armados y catástrofes naturales.