Airbus reduce producción de aviones por pandemia

El fabricante de aviones Airbus redujo el ritmo de producción de aviones durante los próximos meses debido a la caída en el tráfico de pasajeros que ocasionó la pandemia de Covid-19.

De esta manera, del avión A320, el más exitoso en América Latina, se fabricarán solo 40 aviones al mes cuando antes se fabricaban 60, es decir, se recorta en un tercio la producción. Mientras que la producción de aviones de largo alcance de dos pasillos, del A350 se fabricarán solo 6 aviones al mes y del A330 neo únicamente 2 al mes.

Antes de la pandemia se fabricaban 9.5 aviones A350 y 3.5 aviones A330 neo mensualmente. "Lo primero que hicimos ante esta crisis fue rediseñar nuestros procesos de fabricación para asegurar el distanciamiento físico entre nuestros empleados y cadenas de producción.

"Y nos estamos acomodando a la demanda del mercado. Con los proveedores nos estamos sincronizando para entregar el avión en el momento adecuado", dijo Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe. En México Airbus tiene contemplado entregar 175 aviones en los próximos 10 años.

El pasado 30 de junio Viva Aerobus recibió su primer avión Airbus A321neo, el cual fue fabricado en Hamburgo, Alemania, siendo la primera entrega de una aeronave nueva en toda América Latina desde el inicio de la pandemia de Covid-19.



El A321neo tiene una capacidad para transportar a 240 pasajeros y una alta eficiencia en el consumo de combustible. El presidente de Airbus para América Latina y el Caribe considera que el mercado de la aviación en México podría recuperarse más pronto de lo esperado, pues es el segundo país más importante en América Latina en cuanto a transporte de pasajeros y con el tamaño de población y la extensión territorial, la aviación es la solución para comunicar a la gente dentro del país.

"Es un mercado importante no sólo por su desarrollo, el turismo podría ayudar a empujar en el largo plazo el mercado de la aviación", apuntó Barreira. Airbus le provee aviones a Viva Aerobus, Volaris e Interjet, las aerolíneas de bajo costo, cuyo mayor mercado son los pasajeros domésticos y es este mercado el que se espera que se recupere más rápido de los efectos de la pandemia. Aunque a nivel mundial, se espera que el nivel de tráfico de pasajeros regrese a los niveles de 2019 hasta principios de 2023.



Rediseño

Barreira agregó que como consecuencia de las medidas de higiene que se deben seguir para evitar la propagación del coronavirus, Airbus rediseñó algunas cosas como hacer que el agua en los lavabos salga sin necesidad de tocar la llave, así como el dispensador de jabón.

"En la definición de los aviones del futuro este tipo de cosas están en las evaluaciones de qué componentes se le agrega a un avión o no. Este tipo de problemas no estaban identificados por los directivos de las aerolíneas y en el futuro quizá tenga mucho más peso incorporar todas estas soluciones", comentó. Airbus destacó que el aire dentro de la cabina de sus aviones se recicla cada 2 o 3 minutos, a través de filtros HEPA, los cuales atrapan hasta 99% de bacterias y son los mismos que se utiliza en los hospitales, por lo que el riesgo de contagio por coronavirus a bordo de un avión es muy bajo.