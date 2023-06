Aire acondicionado y ventilador pueden "quemar" tu recibo de luz

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- La compra de ventiladores, enfriadores y aires acondicionados para soportar la ola de calor que se vive en el país impactará el gasto familiar, pues a mayor consumo de energía eléctrica incrementará la facturación, que de acuerdo con especialistas consultados puede aumentar hasta 50%.

El vicepresidente regional de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, Eleazar Rivera Mata, dijo que el consumo de electricidad depende de la eficiencia y capacidad del ventilador o aire acondicionado, las condiciones de la casa, el lugar y el tipo de tarifa, así que, tomando en cuenta los factores anteriores las alzas de los recibos de luz pueden ir de 15% a 50%.

Por ejemplo, si se compra un aire acondicionado o minisplit de una tonelada, pero se pone en una habitación mayor a una recámara mediana -una cama king size y un buro-, consumirá más electricidad y no podrá enfriar porque el área es más grande a lo que puede enfriar, "es como abrir el refrigerador para enfriar la cocina, nunca la enfriarás".

Entonces al tratar de enfriar espacios mayores o que no tienen aislamientos se usará más energía y no se logrará bajar la temperatura.

Impermeabilizar con color blanco los techos permite bajar hasta 10 grados la temperatura y eso baja el consumo de aire acondicionado.



Esto podrías pagar de luz si usas aire acondicionado

Por lo que, si al bimestre se pagan entre 300 y 500 pesos en electricidad, con la opción de un aire acondicionado poco eficiente se puede disparar a mil o mil 200 pesos el pago y con una opción de mayor eficiencia puede llegar a 800 pesos, por ello recomendó revisar las eficiencias de los equipos.

Al respecto, el CEO de Caraiva y Asociados, Ramses Pech, dijo que el horario actual también influye pues "hoy que tenemos una hora de radiación solar de más, cuando llegues a tu casa si prendes el aire acondicionado vas a tener una mayor cantidad de consumo de energía porque vas a tener ahora una hora más de día y la radiación afecta a la casa y la sensación térmica dentro de una casa es mayor comparada con la de afuera".

El problema es que entre más se consume se puede pasar a otro rango de precios, ya que las tarifas eléctricas tienen distintos precios para la temporada de verano, el más barato es consumo "básico", luego está el consumo "intermedio bajo", consumo "intermedio alto" y consumo "excedente".

El problema es que mientras los precios de "básico" a "intermedio bajo" suben unos centavos por kilowatt, en los casos de "intermedio alto" al "excedente" los costos se duplican.

Añadió que el otro problema es que puede haber apagones, pero no por la falta de capacidad de generación, sino porque no ha habido inversiones en distribución y las líneas pueden sobrepasar su capacidad debido a la mayor demanda al conectar ventiladores, aires acondicionados, además de la carga normal de electrodomésticos.