Al salir del túnel pandémico habrá más pobreza y desempleo: BID

Al salir del túnel de la pandemia de Covid-19, los países se encontrarán con más pobreza, desigualdad, desempleo, informalidad, empresas quebradas, déficits fiscales y sectores financieros debilitados, advirtió el Banco de Desarrollo Interamericano (BID).

Habrá barreras nuevas al crecimiento inclusivo que antes no existían y pérdidas de capital humano. Y en la ausencia prolongada de una vacuna, los consumidores y trabajadores seguirán ansiosos, reacios a participar en las mismas actividades económicas que antes les importaban.

La globalización con el movimiento de capital, bienes y personas, se habrá reducido, con impactos importantes en las cadenas de valor, sentenció en un nuevo estudio titulado "Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina Covid-19".

Para enfrentar estos retos económicos y sociales que serán los más difíciles de los últimos 20 años, consideró que no bastará con estrategias del pasado para volver al crecimiento mediocre previo a la crisis del Covid-19.

Esa no será una respuesta satisfactoria para ALC, advirtió en el nuevo reporte, en el que se establece que mientras dure la pandemia, la región estará transitando un túnel lleno de incertidumbre.

No se sabe sobre todo cuán largo es: cuánto tiempo hasta que emerjan terapias o una vacuna, o hasta que se aprenda sobre las mejores prácticas de control de la pandemia para convivir con un virus de letalidad no conocida.

Existe, eso sí, certeza sobre los retos económicos y sociales enormes que enfrentarán los países a la salida del túnel, y que para responder a estos retos no bastarán las estrategias del pasado, si no que será necesario un nuevo compacto social.

Ya antes de la crisis, estos retos crecían, consecuencia del ritmo lento con que se creaban oportunidades de empleo productivo y se reducía la desigualdad.

De acuerdo con los especialistas que elaboraron el reporte, se requieren nuevas estrategias de calidad y no las que se implementaron durante la Gran Recesión de 2008-2009.

En el pasado, se respondía con expansiones de gasto público, pero con pocos resultados en términos de crecimiento inclusivo y más bien fueron orientadas a incrementos salariales y de transferencias con fuertes filtraciones hacia sectores no pobres.

Lo anterior, llevó a altos niveles de deuda pública en la región, sin resultados relevantes sobre crecimiento y equidad, enfatizó.

Se requiere hacer una reasignación del gasto hacia infraestructura por tener un efecto multiplicador muy alto, tanto en la actividad como en el empleo.

Las políticas de reducción de costos no salariales de crear puestos de trabajo, también son recomendables.

Según el estudio, estas medidas ayudarían promover una recuperación rápida a la salida del túnel.

Reconoció que si bien, no serán suficientes para cerrar las brechas de equidad y crecimiento dejadas por la pandemia, tendrán que analizar cuáles reformas estructurales, pueden ser elegidas dentro de una lista larga de posibilidades, es decir, priorizar para asegurar un crecimiento sostenido a mediano plazo.