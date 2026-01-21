Alertan por rezago petrolero de México

CIUDAD DE MÉXICO.- En la reconfiguración geopolítica México podría perder mercado petrolero de exportación frente a Venezuela, y el grado de inversión en la calificación crediticia por el alto déficit fiscal.

También podríamos vivir al filo de la navaja con una revisión anual del T-MEC en momentos en que no se logrará cumplir la meta de inflación del 3% en el verano del 2026, con lo cual Banco de México (Banxico) caerá en credibilidad.

Así lo advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al presentar el panorama para el 2026 durante su conferencia de prensa mensual.

"Cada vez estamos exportando menos, y ellos (Venezuela) están haciendo todo lo posible por exportar más; México comparativamente va a perder participación de mercado porque en este gobierno y el anterior se decidió que no era bueno exportar petróleo", afirmó el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera.

Al destinar la producción para la refinación, se entra a pérdidas masivas y de ahí el porqué no se resuelve el problema en Petróleos Mexicanos (Pemex), ponderó.

De hecho, enfatizó que Venezuela ya vende más barriles en el exterior y se espera que para los siguientes años incrementen más sus exportaciones de crudo.

La presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez expuso que en la encuesta que elabora el organismo, ante la pregunta de cuáles podrían ser las repercusiones sobre Pemex en caso de que se reactive la industria petrolera de Venezuela y comercie directamente con EU, debe tomarse en cuenta que tanto aquí como allá se producen cantidades similares.