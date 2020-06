Algunos comercios no sobrevivieron a la pandemia

La reapertura de actividades económicas fue parcial y desigual en gran parte del país, principalmente en los 16 estados ubicados en color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico que implementó el gobierno federal.

Miles de comercios no sobrevivieron al cierre obligado por la pandemia de Covid-19. este lunes, los más fuertes abrieron, pero algunos negocios permanecieron con las cortinas abajo.

En Jalisco, 10 mil comercios no resistieron el confinamiento, estima la Canaco estatal.

En Nuevo León, más de 20 mil negocios estaban al borde de la quiebra, mientras que en Mazatlán, Sinaloa, se calcula que 20% de los negocios (13 mil) no levantarán la cortina.

En Baja California Sur, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados prevé que sólo una decena de locales no volverá a abrir sus puertas.

Del otro lado del país las cosas no son tan positivas. En Yucatán, se reportó el cierre de 4 mil negocios y la pérdida de 20 mil empleos.