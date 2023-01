Alista AMLO reuniones con empresas de Canadá para revisar controversias

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la próxima semana podrían comenzar las reuniones con empresas canadienses, una del sector eléctrico y dos mineras, que tienen controversias con su administración.

"Cuando se presentaron algunas diferencias con empresas estadounidenses, yo les ofrecí atenderlos personalmente, con los funcionarios que tenían relación con los asuntos que a ellos les importaban, creo que atendí como 40 empresas y resolvimos muchos problemas.

"Ese mismo procedimiento lo acordamos, voy a recibir a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad, se trata de estas empresas que recibieron concesiones de autoabasto, pero ahora por decisión de la Corte este mecanismo se considera fraude legal, Sin embargo, vamos a hablar con ellos para buscar una salida", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la próxima semana podría iniciar el diálogo, dependiendo de las agendas: "Luego uno o dos, sobre mineras y ya no hay más".

El presidente López Obrador señaló que durante la Cumbre de Líderes de América del Norte no se tocaron las controversias en contra de México, en el marco del T-MEC, interpuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en materia eléctrica y en la industria automotriz.

"No, eso tiene un procedimiento ya establecido en el mismo Tratado y no fue motivo de ningún planteamiento. Lo de la cuestión de la consulta o de las controversias que existen no se trató", mencionó.