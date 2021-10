Alista oposición presupuesto alterno para 2022; AMLO descarta cambios

De cara al análisis del Presupuesto de Egresos 2022, la oposición ya tiene listo su proyecto alterno al del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que buscará recortar 20% el gasto en las obras insignia del mandatario, reducir el plan ferroviario y gastos de operación de diversas dependencias federales y empresas productivas del Estado.

La coalición Va por México en la Cámara de Diputados —integrada por los grupos legislativos del PRI, PAN y PRD— presentará este miércoles su proyecto de presupuesto, con el cual buscan la reasignación de 148 mil 814.5 millones de pesos para fortalecer los recursos destinados a estados y municipios, así como acciones de salud, seguridad, infraestructura y reactivación económica.

La propuesta contempla incrementar el precio del petróleo al pasar de 55.1 dólares por barril, proyectado en el paquete que planteó la Secretaría de Hacienda, a 58.5 dólares, lo que permitirá aumentar los ingresos en 40 mil millones de pesos.

El diputado panista Héctor Téllez Hernández, encargado de la estrategia, detalló a EL UNIVERSAL que en la Ley de Ingresos que pasó al Senado de la República el precio del petróleo "está muy subestimado".

"Nos preocupa porque justamente los excedentes petroleros que haya durante el año son de libre disposición y quieren manejarlo sin que pase a la Cámara de Diputados. Sabemos que la tendencia está al alza, ya alcanzó los 70 dólares y nos mandan una proyección de 55.1 dólares por barril.

El presupuesto alterno prevé reducir 20% las asignaciones a los megaproyectos del Presidente para liberar recursos por 22 mil 127 millones de pesos.

El paquete económico del Ejecutivo designa 62 mil 942 millones de pesos al Tren Maya, mientras que la nueva propuesta busca que se le designen 50 mil 353.6 millones. El presupuesto de Dos Bocas pasaría de 45 mil millones a 36 mil, mientras que los recursos del Corredor Interoceánico en Tehuantepec pasarían de 2 mil 693 millones de pesos a 2 mil 154.4.

"Se puede hacer una mejor administración de lo que ya ellos nos propusieron. No le vamos a apostar jamás a cancelar esos proyectos que ya tienen una inversión importante. Entendemos que es la política del Ejecutivo federal. Les vamos a dar el voto de confianza, pero sí creemos que podemos reasignar 20% de ese gasto para atender las necesidades básicas de las personas", detalló.

El proyecto plantea reducir 4 mil 424 millones de pesos a las previsiones para el desarrollo de trenes de carga, y recortar gastos de dependencias federales y empresas productivas del Estado para recaudar 82 mil 162 millones de pesos. "Se les está aumentando demasiado a algunos rubros que no son necesarios, son alrededor de 80 mil millones de pesos que aumentaron sin ninguna justificación y que en este esquema de austeridad que se pregona se puede ajustar. Únicamente en gastos administrativos, no recorte a sueldos, no a salarios, no a prestaciones laborales, obtendríamos unos 80 mil millones de pesos", apuntó.

Con los recursos obtenidos, Va por México pretende incrementar en 245% los recursos del Ramo 23, al pasar de 9 mil 262.4 millones de pesos a 32 mil 033. Entre los segmentos que se verían beneficiados destacan el Fonden, el Fopreden, así como la recuperación de los fondos metropolitanos, de capitalidad, de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad, el Programa de Desarrollo Regional, así como el Fondo Compensatorio de Desastres Naturales.

También se prevé recuperar los programas de Estancias Infantiles, Seguro Popular, la implementación de un fondo carretero, uno para la conservación de caminos rurales, la reactivación de programas para el campo, apoyo a los Pueblos Mágicos, la entrega de microcréditos a MiPymes, así como la creación del seguro de desempleo.

En caso de que en el Senado de la República decidan no ajustar el precio del petróleo, la oposición integraría una reducción de 20% a los recursos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En total, el dinero que se espera obtener mediante el presupuesto alterno, equivale a la reasignación de 2% del total del gasto público que Hacienda propuso para 2022, estimado en 7 billones 88 mil 250 millones de pesos.

AMLO descarta hacer cambios

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de cambios en su proyecto de presupuesto de egresos del próximo año a cambio de la aprobación de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

El mandatario federal afirmó que su proyecto de presupuesto beneficia al pueblo y no a las minorías ni a los conservadores.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó que se negocie con el PRI para que se obtengan los votos para aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

"Eso es politiquería, es lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula, espaldas del pueblo y siempre se ponen de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo, ningún tipo de negociación que afecte al pueblo", dijo.

"El proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México y es distinto a lo que ellos impusieron y llevaron a cabo durante muchos años", afirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

"No se pueden quitar recursos al pueblo, ni se puede tener el desarrollo del país para beneficiar a minorías", aseveró.

"¿No se usará nada como moneda de cambio para alcanzar los votos necesario?", se le cuestionó.

"No, se necesita transformar al país y no dar tregua al combate de la corrupción, que es el principal problema del país, si nosotros damos pasos para atrás ya se frena la transformación y vamos muy bien.

El presidente López Obrador aseguró que la población está contenta con su gobierno, pero que el enojo "está arriba, por aquellos que vivían colmados de atenciones y de privilegios".

"La gente está contenta, claro, la inconformidad, el malestar, el enojo, está arriba en los que vivían colmados de atenciones y de privilegios, el señor Claudio X. González, cómo no va a estar molesto si estamos planteando que haya una reforma eléctrica y él se benefició en la época de (Carlos) Salinas con un permiso, una concesión para tener una planta generadora de energía que le vende la luz a la Comisión Federal de electricidad a precios elevadísimos", dijo.

Concepto Paquete 2022 Propuesta VXM Espacio presupuestario (mdp)

TOTAL 148,814.5

Ingresos 40,000.0

Precio del petróleo 55.1 58.5 40,000.0

Reducción del 20% en la asignación 110,635.0 88,508.0 22,127.0

Tren Maya 62,942.0 50,353.6 12,588.4

Dos Bocas 45,000.0 36,000.0 9,000.0

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 2,693.0 2,154.5 538.6

Provisiones para desarrollo de trenes de carga 5,924.4 1,500.0 4,424.4

Reducción de gastos de operación 82,263.1

Ramos administrativos 212,403.7 177,938.7 34,465.0

Empresas productivas del Estado 325,015.6 311,891.8 12,123.8

Ramos generales 176,438.5 141,764.2 34,674.3