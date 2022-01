"Altamente probable", que economía mexicana haya entrado en recesión técnica: BBVA

Ante la menor dinámica económica que se registró a partir de la segunda mitad de 2021, es muy probable que el país haya entrado en recesión técnica, dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

El especialista puntualizó que en México no existe una definición técnica de recesión, tal y como sí ocurre en Estados Unidos, al presentarse dos trimestres consecutivos con caída en la actividad económica.

"Si nos ceñimos a esa definición, creemos que hay una probabilidad muy importante de que el país haya entrado en una recesión en la segunda mitad del año.

Todavía no tenemos el dato de crecimiento del último trimestre del año, pero los indicadores que hasta el momento tenemos, señalan que hay una probabilidad bastante elevada de que el crecimiento del cuarto también haya sido negativo, por lo tanto no es menor la probabilidad de que el país haya entrado en una recesión, definida como lo hace Estados Unidos, dijo Serrano.

Al presentar el informe situación México de arranque de 2022, la institución financiera explicó que redujo sus pronósticos sobre la actividad económica del país del año pasado, al ajustar de 6 a 5.3% el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Al mismo tiempo, también redujo a la baja su previsión para 2022, de 3.2 a 2.2%, debido a que los últimos meses han sido más débiles de lo esperado y con un fuerte impacto por los rangos de inflación actuales.

"La persistencia de los precios altos supone un riesgo para el ingreso disponible y el gasto de los hogares", recalcó Serrano.

BBVA México espera que la inflación se mantenga elevada al menos hasta el último trimestre de 2022, cerrando el año en un rango de 3.5%, lo cual llevará a que el Banco de México eleve su tasa de referencia a 7%.