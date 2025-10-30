"Amarán nuestra nueva aplicación móvil", dice BBVA

Ante los comentarios que BBVA México ha recibido de sus usuarios sobre la nueva aplicación móvil, Eduardo Osuna, director general del banco en nuestro país, invitó a los clientes a utilizar los cambios tecnológicos y la apuesta que se está haciendo a la inteligencia artificial.

"Migramos a un volumen bien importante de clientes de la app y entonces hay un efecto resistencia al cambio, evidentemente, pero yo les puedo decir que van a amar nuestra app. Es muy sorprendente lo que se puede hacer", dijo el directivo.

En conferencia de prensa sobre la presentación de resultados al tercer trimestre de 2025, el director general de banca minorista de BBVA México, Hugo Nájera, estimó que en un par de semanas los usuarios se pueden acostumbrar a la nueva navegación, y detalló que los cambios en la tipografía obedecen principalmente a complicaciones visuales de adultos mayores.

"Es más grande porque nos dimos cuenta que la gente mayor tenía problemas para utilizar la aplicación porque no alcanza a leer", dijo.

Nájera dijo que el usuario está acostumbrado a navegar en la aplicación hacia abajo, pero ahora tiene posibilidad de hacerlo de forma lateral. En ese sentido, dijo que es bienvenida la retroalimentación de los usuarios.

"Descubrir eso de repente cuesta un poco de trabajo, pero cuando lo descubres encuentras todo lo que estabas buscando. Así que yo tengo confianza de que es algo que va mejorar y que va a evolucionar y que va a hacer que todo el mundo se meta en algo así, igual que la vez pasada", añadió.

En ese sentido, Nájera recordó que la apuesta de BBVA con su nueva aplicación es llegar a cero comisiones en los servicios bancarios, con un alto componente de inteligencia artificial para personalizar los servicios que realizan sus usuarios desde su teléfono, además de que su asistente virtual, Blue, hará mucho más sencillo el servicio a los clientes.

"Estamos obligados a empezar a llevar a la a las personas hacia este agente virtual que les permitirá saber exactamente lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y solamente una arquitectura como la que estamos poniendo es la que permite, la que brinda esa posibilidad", dijo.

Actualmente, BBVA México cuenta con 27 millones de usuarios en su aplicación digital.

En días recientes, usuarios del banco reportaron algunas fallas en la aplicación e incluso algunos se quejaron de los cambios que llegaron con la actualización de la app.