Bloquean los matlapenses carretera federal

MATLAPA.- Bloquean de manera intermitente la carretera federal habitantes de Matlapa que acusan a los servidores de la Nación de sólo dar beneficios de las inundaciones a gente de Morena y relegar a los verdaderos damnificados.

Alrededor de la una de la tarde de este miércoles, habitantes de seis sectores de este municipio exigían la presencia de personal de Bienestar, porque el regidor de Morena Justino Pérez Pérez, habría excluido a mucha gente del censo para apoyarlos tras las inundaciones y habría beneficiado a gente que no necesita de la ayuda.

Antes de las tres de la tarde, se presentó un representante de Bienestar, Luis Francisco Feliciano para dialogar con los manifestantes y poco después desbloquearon la rúa.

Marcharon a un lugar público a dialogar y aunque había inconformidad por la lista y la inclusión de algunos de ellos en el padrón de beneficios.

