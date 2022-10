Amazon congela hasta fin de año las contrataciones en parte de su negocio

Nueva York, 4 oct (EFE).- Amazon va a congelar hasta final de año las contrataciones de personal de gestión y administración en su negocio de ventas minoristas, sumándose a otros gigantes tecnológicos que recientemente han tomado medidas de este tipo ante la actual incertidumbre económica.

La medida la adelantó este martes el diario The New York Times y, preguntada por Efe, la compañía no la desmintió.

"Amazon sigue teniendo un número significativo de puestos vacantes en toda la empresa. Tenemos muchos negocios diferentes en varias etapas de evolución y esperamos seguir ajustando nuestras estrategias de contratación en cada uno de estos negocios en diferentes momentos", señaló el portavoz Brad Glasser.

La gigantesca división de comercio minorista es responsable de la mayor parte de la facturación de Amazon (aunque la de servicios web es más rentable) y su negocio se disparó durante la pandemia.

Con las ventas ralentizándose, en los últimos meses la compañía ha buscado reducir gastos y ha recortado su plantilla, principalmente optando por no reemplazar a trabajadores temporales que tenía contratados.

A finales de junio, Amazon tenía en todo el mundo 1,52 millones de empleados, unos 100.000 menos que 3 meses antes. Se considera que es la segunda empresa con más empleados en Estados Unidos, tras los grandes almacenes Walmart.

La congelación temporal de las contrataciones que se conoce ahora afectará únicamente a puestos de administración y no a la gran red de almacenes y logística de Amazon, que representa la mayor parte de los puestos de trabajo en esta división.

La decisión llega después de que Meta -la matriz de Facebook e Instagram- decretara la semana pasada un paro en sus contrataciones y pusiera en marcha medidas para reestructurar varios equipos, lo que se espera que desemboque en una reducción de su plantilla por primera vez en su historia.