Amcham espera compromiso de EU y México para producir semiconductores

El sector privado estadounidense espera que el jueves próximo en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos, ambos gobiernos se comprometan a impulsar los proyectos de semiconductores, dijo el presidente de la American Chamber Mexico (Amcham), Vladimiro de la Mora. Para el representante del sector privado estadounidense en territorio mexicano, la producción de semiconductores no se logrará sin apoyo de los gobiernos.

"Esperaríamos el compromiso de ambos gobiernos, para poder generar semiconductores se requieren inversiones multimillonarias, por eso realmente los proveedores de este tipo de componentes son un par en el mundo. Entonces realmente requieren la parte de decir, es una cuestión de seguridad, el poder tener mayor proveedores, no solo se requiere de un solo proveedor, entonces se requieren de múltiples proveedores en este tipo de caso", explicó.

Para De la Mora se deben generar las condiciones para que este proyecto de inversión se pueda dar y pensar en dónde se aprovechará más. Sobre la reunión del DEAN en Washington, el próximo jueves, el director general del Comce, Fernando Ruíz Huarte, añadió: "creo que se van a tocar temas que ya se vienen viendo, desde luego migración, tenemos que ver entre México y Estados Unidos como trabajamos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo resolvemos el tema de la migración?, porque es tema de mediano y largo plazo, yo creo que es un tema que se va a hablar. Agregó que otros de los temas que se tocarán será el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre el tema laboral, reglas de origen de la industria automotriz y el energético, "yo creo que esos temas se van a tratar, no tengo información, pero creo que esto se va a tratar". Oportunidades en China para México La presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Amapola Grijalva, dijo que México tiene muchas oportunidades de invertir, formar alianzas y aumentar el comercio con China en muchas áreas.

"Los chinos se han empezado a tomar muy en serio y hemos tenido un aumento significativo de nuestras exportaciones también hacia China. Más o menos estimamos que tengamos un comercio total de 90 mil millones, China para nosotros es el segundo socio comercial y para 2020 a pesar de la pandemia la exportación de alimentos se triplicó", añadió.

Eso muestra que hay un gran potencial de incrementar el intercambio comercial, pero también de encontrar socios para hacer alianzas. Consideró que "las verdaderas oportunidades que México está generando para China desde nuestro punto de vista son tres: el tema de conservar la preferencia arancelaria para productos terminados que tienen mercado en Estados Unidos y que ese mercado está recuperando sobre una perspectiva de crecimiento, esos son los primeros en tocar la puerta. "Cada semana estamos recibiendo entre cuatro y cinco diferentes preguntas o personas que se acercan desde China a saber dónde, cómo, cuándo, nuestros sistemas están definidos en la mayor atracción está en el canal Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)", dijo.