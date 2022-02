Amenaza fue tras no certificar embarque de aguacate, revela EU

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Estados Unidos pidió este jueves garantías de seguridad para sus agentes adscritos al Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (APHIS) y que laboran en México, luego de una amenaza a uno de sus agentes en Michoacán y que derivó en la suspensión de exportaciones del fruto a ese país previo al Super Bowl.

La exportación de aguacate mexicano hacia la Unión Americana se encuentra suspendida y se trabaja con la autoridad en México para encontrar solución a los problemas de inseguridad a que se enfrentan, difundió el Departamento de Agricultura estadounidense.

El 11 de febrero pasado, el Oficial de Seguridad Regional (RSO) asignado a la embajada de Estados Unidos en México, consideró que una amenaza hecha a empleados que trabajan para el programa de aguacate del APHIS en Michoacán, fue creíble, por lo que se decidió suspender las inspecciones requeridas para la exportación del fruto michoacano.

"Desde ese día, el APHIS ha estado trabajando estrechamente con el RSO de la embajada, para buscar solución a los continuos problemas de seguridad en México. El APHIS y el RSO se han reunido con las cabezas de la Embajada, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México, y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para desarrollar protocolos que se aboquen a la situación.

"Debemos recibir garantías de que las vidas de nuestros empleados no están en riesgo mientras trabajan para asegurar que los productos agrícolas de México cumplen con los requisitos de certificación y exportación que protegen a los productores estadounidenses de plagas y enfermedades", destacó el Departamento de Agricultura.

Los incidentes de seguridad en México, añadió, no se han limitado al programa de aguacate. En 2020, un empleado del USDA que llevaba a cabo actividades de detección y erradicación en apoyo a nuestros programas contra la mosca de la fruta y las plagas y enfermedades de los cítricos en el norte de México, fue asesinado.

En el caso de las inspecciones para el aguacate, detalló, un inspector del APHIS cuestionó la integridad de un embarque en particular, y se rehusó a certificarlo con base en cuestiones concretas.

Posteriormente, el supervisor del inspector del USDA recibió una amenaza telefónica contra él y su familia.

"El USDA espera que esta situación sea resuelta de manera que asegure que las exportaciones de aguacate puedan reanudarse, al tiempo que las vidas de las personas que trabajan para poner aguacates en las mesas estadounidenses no se encuentren en riesgo por simplemente cumplir con sus labores de protección", subrayó.