AMIS activa protocolos para atención de siniestros en México

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- Las aseguradoras en México activaron sus protocolos de atención a siniestros y de continuidad operativa para garantizar el servicio a los usuarios afectados tras los recientes hechos de violencia registrados en diversas entidades del país, informó este lunes la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Operativo militar en Tapalpa y sus consecuencias

El aviso se da a un día de un operativo militar en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocando bloqueos, quema de vehículos, daños a negocios y otras conductas violentas en casi todo el territorio mexicano.

Comunicación y procesos para reclamaciones

En un comunicado, la AMIS señaló que las compañías se encuentran en "comunicación permanente" con sus asegurados para orientar y acompañar el proceso de reclamación.

También indicó que, para iniciar el trámite, es imprescindible contactar a la aseguradora para reportar formalmente lo ocurrido y, en su caso, presentar las denuncias requeridas.

El organismo explicó que, una vez hecho el reporte y presentadas las denuncias cuando correspondan, se continúa con los mecanismos de evaluación y la integración del expediente del siniestro, conforme a las coberturas contratadas y a los alcances y límites establecidos en cada póliza.

"Derivado del contexto social y de seguridad que existe en distintas entidades del país, algunas compañías podrían optar por realizar a distancia el ajuste de los siniestros de sus asegurados", detalló.

En el caso de vehículos, la AMIS precisó que los daños o pérdidas podrán reclamarse conforme a las coberturas de robo y daños materiales, según corresponda.

Para el sector empresarial, refirió que las pólizas que contemplen cobertura podrán operarla de acuerdo con las condiciones contractuales aplicables.

La asociación añadió que, en seguimiento a disposiciones de autoridades a nivel local, algunas oficinas han ajustado temporalmente su operación; no obstante, aseguró que las aseguradoras mantienen habilitados sus canales remotos y digitales para sostener la continuidad en la atención a usuarios.

La AMIS afirmó que dará seguimiento a la evolución de la situación y refrendó "el compromiso del sector asegurador con la protección patrimonial de personas y empresas".

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, fundada en 1946, indicó que actualmente cuenta con 85 compañías asociadas que representan el 99 % del mercado nacional.