AMLO afirma que está limpiando las aduanas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que sea tarde, su gobierno está corrigiendo, rectificando y limpiando de actos de corrupción e influyentismo las aduanas del país, pues acusó que en sexenios anteriores llegaban a puestos públicos gente inexperta y ambiciosa con el único objetivo de robar.

A pregunta expresa acerca de por qué no se eligió desde un inicio a Horacio Duarte Olivares como Administrador General de Aduanas del SAT -pues llegó después de Ricardo Peralta y de Ricardo Ahued Bardahuil- el mandatario reconoció que no se pensaba que se necesitaría desde el principio de su gobierno a Duarte Olivares.

"Tú me dices, por qué no a Horacio desde el principio, bueno pues porque no pensábamos que íbamos a necesitar a Horacio desde el principio. Lo importante es que, aunque sea tarde, estamos corrigiendo, rectificando, y vamos a seguir limpiando, vamos a seguir limpiando.

"Muchos pensaron que era más de lo mismo, de que podían llegar y lo mismo, las relaciones y que la política era desayunar con políticos y comer con políticos, y cenar con políticos, y levantar el teléfono y hacer uso del influyentismo. Todo eso se hace un lado", aseveró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario acusó que en sexenios pasados llegaban a cargos públicos gente totalmente inexperta y ambiciosa para robar, y aseguró que, es histórico, en el caso de las aduanas la entrega de una dirección era por cotos.

"Que se entienda de que fue un proceso de degradación, de decadencia. Llegaban a cargos públicos gente totalmente inexperta, pero no solo sin experiencia, sino gente ambiciosa, les daban los cargos para robar, en el caso de las aduanas, eran cotos, bueno es histórico lo de las aduanas", dijo.

"¡Pero desde cuándo ambicionan esos cargos!", manifestó el presidente López Obrador, por lo que, señaló, se tiene que seguir avanzando para acabar con lo que llamó "la peste de la corrupción".

"Y que vayan entendiendo de que son otros tiempos y que además es mal visto el corrupto. No quiero usar la expresión porque se puede mal interpretar, pero está estigmatizado ya el corrupto, ya no es como antes de que se le aplaudía, se le celebraba", dijo antes de retirarse para tomar un vuelo comercial rumbo a Tabasco, donde iniciará su gira de trabajo por el sureste del país.