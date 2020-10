AMLO anuncia iniciativa para reformar el outsourcing

Al asegurar de que su gobierno tratará de "enderezar entuertos", el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una iniciativa para reformar el outsourcing, pues acusó que esta modalidad de subcontratación es "un fruto podrido del periodo neoliberal".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que con esta reforma se buscará que no se abuse y se protejan los derechos de los trabajadores.

"Esa modalidad de contratación (outsourcing) también es fruto podrido del periodo neoliberal, aprovechamos el viaje, la ocasión, para aclarar que eso surgió en el periodo neoliberal, y va a haber una iniciativa de ley para hacer una reforma, vamos a tratar de enderezar entuertos, todo lo que podamos; o sea, hay una propuesta, un poco lo que hicimos con las Afores, sin extremismos, pero proteger a los trabajadores y corregir esos vicios de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal.

"Ya hay una iniciativa de ley para ese propósito, porque sí son muchos los abusos", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que hay casos en que oficinas tienen a 10 mil trabajadores y de repente los dan de baja, pero sin ninguna prestación, por lo que se buscará poner orden, pues reconoció que en el gobierno se contrataba a empleados con ese tipo de contratación.

"Muchas injusticias que se cometen, entonces, vamos a poner también orden en eso. Claro, no queremos que el empresario esté todo el tiempo ocupado en la administración, pueden tener a alguien que les ayude en la administración, pero que no se abuse de este mecanismo. Tenemos que buscar un justo medio, pero sí vamos a ayudar a los trabajadores en este caso.

"Es más, hasta el gobierno contrataba de esa manera, entonces todavía tenemos ahí que resolver; es como lo de los factureros, todavía no terminamos de limpiar, pero vamos a seguir adelante", agregó.